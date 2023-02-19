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快訊／嘉義驚悚車禍！單車男「對折」卡貨車底無生命跡象

▲▼ 嘉義大林車禍民眾意外騎腳踏車被卡在自小客車下現場無呼吸心跳。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義大林車禍，民眾騎腳踏車被卡在貨車下，當場沒有呼吸心跳。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣大林鎮19日下午發生一起死亡車禍，一男子騎腳踏車出門時，不知什麼原因與另一貨車相撞，遭捲入車輪下，消防人員到場使用破壞器材將他救出，但已無呼吸心跳，肇事確切發生原因，則有待警方進一步釐清。

大林鎮一名男子下午騎腳踏車行經瑞德路時與貨車相撞，人車整個卡在車底，男子身體則呈現對折狀，警消獲報到場救援，甚至必須出動破壞器材才能將人拉出，但傷者已無生命跡象，目前緊急送大林慈濟醫院搶救。

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