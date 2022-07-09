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社會 社會焦點 保障人權

男摔落電動車全身泥濘受困產業道路　警消28小時終於尋獲

▲▼ 嘉義大林老翁外出失蹤最後被發現受困泥濘產業道路 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 嘉義大林老翁外出失蹤最後被發現受困泥濘產業道路 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義民雄分局大林分駐所日前接簡姓婦女報案，指稱先生吳男早上外出失蹤，因此報請人口協尋。經警方調閱路口監視器系統，發現吳男最後蹤跡在大林鎮林頭40號，出動大批人員搜救後，最後發現他摔落電動車後，倒臥泥濘的產業道路上無法動彈，甚至已有脫水現象，趕緊協助他脫困。

▲▼ 嘉義大林老翁外出失蹤最後被發現受困泥濘產業道路 。（圖／記者翁伊森翻攝）

民雄分局分局長黃維章即動員分局內勤、大林所、大美所、溝背所等員警外，並協請嘉義縣市救難協會人員及巡守隊、義警、民防、大林鎮公所及村里民等二十餘人，前往大林鎮三角里竹林、產業道路、農田、河川、果園、廟宇地毯式搜尋，於當天日落之前，在大林鎮三角里順天宮後面泥濘產業道路，尋獲失蹤吳姓老翁，只見老翁躺臥在泥濘路上動彈不得，腿部輕微擦傷及脫水，無生命危險，歷經28小時搜尋工作終告一段落，並將吳姓老翁送往大林慈濟醫院 治療。

▲▼ 嘉義大林老翁外出失蹤最後被發現受困泥濘產業道路 。（圖／記者翁伊森翻攝）


嘉義大林鎮大美分隊分隊表示，當天上下午時段共派出警義消同仁7人次，嘉義縣救難協會亦於11時25分通報集結人員15名，於上林里一帶協助搜尋，並在當天17時40分，由大美義消簡分隊長志諭順利於三角里八股產業道路上，發現民眾躺臥地上且全身泥濘，經確認身分即為該名走失吳姓民眾。

▲▼ 嘉義大林老翁外出失蹤最後被發現受困泥濘產業道路 。（圖／記者翁伊森翻攝）

現場初評除了腿部有輕微曬傷外，生命徵象尚穩定，意識清醒；經義消同仁及救難協會友軍，將吳姓民眾搬運至三角里順天宮後，由大林91送往大林慈濟醫院就醫。
 

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