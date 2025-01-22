韓國瑜拜訪美國國會　藍委透露討論內容：台美外交、國防安全、國際貿易

▲韓國瑜拜訪美國國會 。（圖／立委葛如鈞提供）



記者崔至雲／台北報導

立法院長韓國瑜率領的跨黨派立委於今（22日）拜訪美國聯邦參眾議員。國民黨立委葛如鈞表示，今日拜會多位共和、民主兩黨重量級參、眾議員，會中討論台美外交、國防安全與國際貿易等重要議題，期盼未來台美之間有更多合作空間。

韓國瑜帶領立法委員柯志恩、李彥秀、葛如鈞、王定宇、陳冠廷、郭昱晴、陳昭姿等人前往美國華盛頓特區川普就職典禮觀禮，22日則於美國國會拜會多位共和、民主兩黨重量級參、眾議員，進行國會外交，共同深化台美關係。

訪團拜訪共和黨聯邦參議員泰德·克魯茲（Ted Cruz），葛如鈞表示，Ted Cruz作為共和黨的鷹派，除對我國政府相當友善外，也在會中與訪團討論台美外交、國防安全與國際貿易等重要議題，期盼未來台美之間有更多合作空間。

此外，訪團也拜訪民主黨譚美·達克沃絲（Tammy Duckworth）參議員。Tammy Duckworth 參議員過去曾參加美國陸軍，並於伊拉克戰爭中失去雙腿後退伍，雙方交換意見提及退伍軍人權益照顧、國家安全、避免戰爭等議題，葛如鈞也在會後表示深受其為國家奉獻的精神感動。

葛如鈞分享，今日遇到許多來自不同國家、美國各地的公民團體，共同於美國國會中拜會、交流，顯示美國國會的國際影響力。葛如鈞強調，川普上任所帶來對國際政治、科技進展等改變也與台灣息息相關，許多科技巨頭們也都親臨華府參與川普就職，他也期待在川普2.0時代，我國高科技產業能與美國有更多合作機會，實現「Everyone+Taiwan」。

葛如鈞表示，本次中華民國立法院代表團也會在未來數日持續認真進行國會外交、深化台美關係，並確保台灣可以參與美國的先進科技發展。