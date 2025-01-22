祖克柏不只偷瞄！　被抓包「按讚」貝佐斯未婚妻辣照

圖文／鏡週刊

美國總統川普（Donald Trump）於當地時間20日在華盛頓正式就職，科技業大老都是座上賓。其中，Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）在就職典禮上「偷瞄」亞馬遜創辦人貝佐斯未婚妻桑切斯（Lauren Sanchez），畫面在網路上瘋傳。不只如此，當天桑切斯在IG上傳辣照，祖克柏還被抓包按讚，爭議再度炒熱，「祖克柏2025年是否會離婚」的機率更創下新高。

川普的就職典禮上，桑切斯因身穿馬甲爆乳裝挨轟不得體，而坐在她旁邊的祖克柏一度向她投以「不單純的眼神」，附近其他男賓客也忍不住看向她。

這段畫面在社群平台變成迷因素材，累積數百萬次按讚、分享和討論。這個「意外」讓祖克柏淪為笑柄，有網友開玩笑說，「祖克柏會不會因此丟了亞馬遜Prime的會員？」甚至有人好奇，他的老婆普莉希拉會不會因此要了他的命。

▲ 桑切斯（左）是貝佐斯（右）未婚妻，就職典禮當天的穿著挨轟不得體。（翻攝X@TJberetta）

▲ 祖克柏為桑切斯的辣照按讚。（翻攝Lauren SanchezIG）

▲ 桑切斯去年12月曾按讚祖克柏一張照片。（翻攝Mark Zuckerberg IG）

▲ 祖克柏（右）與妻子普莉希拉（左）昨天一起參加川普就職典禮及舞會。（翻攝Mark Zuckerberg IG）

話題還未平息，又有眼尖網友發現，祖克柏給桑切斯的辣照按讚，照片是桑切斯參加川普就職舞會後上傳的。此舉儼然為「偷瞄風波」火上加油，網友紛紛評論，「祖克柏是不是要隱藏IG的按讚功能了？」更有人挖出，桑切斯在2024年12月就曾為祖克柏的一張照片按讚。

另外，根據線上預測市場Polymarket的最新數據，祖克柏今年離婚的機率已經上升到13%。

更多鏡週刊報導

川普就職 貝佐斯未婚妻「馬甲奶奶」露給你看！臉書祖克柏眼神很有戲

川普就職第一千金出動母女裝 4套華服連換致敬赫本

川普就職第一夫人高衣Q全場最美 「害尪親不到」帽子背後藏故事