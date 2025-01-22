陳佩琪告許富舜、鄭淑心誹謗　今北檢出庭確認提告範圍

▲陳佩琪為提告妨害名譽誹謗案出庭。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

民眾黨前主席柯文哲因涉貪在押，曾在2014年協助柯文哲競選台北市長的醫師許富舜與鄭淑心，因分別指控柯把現金帶回家、友人反映捐款沒拿到捐款收據，柯妻陳佩琪因此控告許、鄭都涉嫌妨害名譽。台北地檢署為確認提告範圍，21日下午先以告訴人身分傳喚陳佩琪說明，預計2月再傳兩名被告出庭。

許富舜曾是柯文哲的學生，在柯文哲因侵占政治獻金案遭起訴後，曾在1月4日到陳佩琪的臉書留言，稱自己在2014年協助柯文哲建置線上政治獻金系統時，「當時我真心認為柯醫師能成為清廉政治的典範，拒絕不明來源的金錢，然而，事實卻是，在那年，我親眼見到這些金額被帶回家」，這則留言事後遭刪除。

另外，柯文哲2014年台北市長選戰募款委員會執行長鄭淑心也於6日向媒體爆料，近期與一些朋友聊天，對方談及當時出錢出力，甚至幫柯募款，卻沒拿到收據，如今看到柯文哲陷入政治獻金弊案，才發現過去就有很多疑點。

陳佩琪在臉書宣告，有關許富舜、鄭淑心汙衊她2014年收受政治獻金未申報一事，已委由律師發出存證信函，24小時後提告刑事之加重誹謗罪和民事求償。另外，民眾黨立院黨團主任陳智菡也揚言，針對鄭淑心攻擊她在柯羈押庭當天吃大餐，請鄭拿出證據，否則也要提告。