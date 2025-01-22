水泥牆害飛機爆炸！韓機場公司董座「離奇輕生」　沒發現遺書

▲濟州航空迫降務安機場時衝出跑道，撞上尾端的混凝土牆後爆炸。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

濟州航空波音客機737-800去年12月29日在降落南韓務安國際機場時，疑似因遭遇鳥擊導致引擎故障、起落架失靈，重飛降落後機腹著地，失控衝出跑道尾端撞向泥土牆爆炸，引發179人慘死。如今，南韓國營機場管理公司董座孫昌浣竟然被發現在家中離奇輕生死亡，他在任內曾負責指導興建泥土牆。

根據《韓聯社》、《朝鮮日報》，南韓國營機場管理公司「韓國空港公社」前社長孫昌浣昨（21）日下午6時3分，被發現陳屍在位於京畿道軍浦市山本洞的住家內，先是由其妻子發現，接著再由女兒向警方報案，警方到場後並未發現遺書，且現場並無外部人士侵入痕跡，研判死因為輕生身亡。

目前警方仍在調查詳細死因。

▲「韓國空港公社」前社長孫昌浣21日輕生身亡。（圖／翻攝自韓網）

孫昌浣曾於2018年12月至2022年2月擔任「韓國空港公社」社長一職，任內於2020年5月負責督導南韓國內機場安全設施之興建，包括務安國際機場設置於混凝土牆上的儀器降落系統（localizer，引導飛機精準降落跑道），由於該到混凝土牆不易受破壞，因此被認為是導致濟州航空客機衝撞爆炸的元兇，釀成179人慘死的悲劇。

據悉，孫倉浣來自南韓最大在野黨「共同民主黨」，2016年曾在第20屆國會議員選舉（總選）中，代表該黨參選安山市檀原乙選區，不過卻以敗選收場。

根據韓媒《韓民族新聞》，全南警察廳搜查本部關係人士透露，自從務安國際機場空難爆發以後，孫昌浣並未被列入搜查對象名單，且也不曾被以證人身分傳喚。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

●遭逢憂鬱、難解的煩惱，或是周邊親友有類似問題，若您在韓國，可以撥打：自殺防治諮詢專線：1393；精神健康諮詢專線：1577-0199；希望專線：129；生命專線：1588-9191；青少年諮詢專線：1388