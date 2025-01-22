　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

水泥牆害飛機爆炸！韓機場公司董座「離奇輕生」　沒發現遺書

▲▼濟州航空迫降務安機場時衝出跑道，撞上尾端的混凝土牆後爆炸。（圖／路透）

▲濟州航空迫降務安機場時衝出跑道，撞上尾端的混凝土牆後爆炸。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

濟州航空波音客機737-800去年12月29日在降落南韓務安國際機場時，疑似因遭遇鳥擊導致引擎故障、起落架失靈，重飛降落後機腹著地，失控衝出跑道尾端撞向泥土牆爆炸，引發179人慘死。如今，南韓國營機場管理公司董座孫昌浣竟然被發現在家中離奇輕生死亡，他在任內曾負責指導興建泥土牆。

根據《韓聯社》、《朝鮮日報》，南韓國營機場管理公司「韓國空港公社」前社長孫昌浣昨（21）日下午6時3分，被發現陳屍在位於京畿道軍浦市山本洞的住家內，先是由其妻子發現，接著再由女兒向警方報案，警方到場後並未發現遺書，且現場並無外部人士侵入痕跡，研判死因為輕生身亡。

目前警方仍在調查詳細死因。

▲▼「韓國空港公社」前社長孫昌浣21日輕生身亡。（圖／翻攝自韓網）

▲「韓國空港公社」前社長孫昌浣21日輕生身亡。（圖／翻攝自韓網）

孫昌浣曾於2018年12月至2022年2月擔任「韓國空港公社」社長一職，任內於2020年5月負責督導南韓國內機場安全設施之興建，包括務安國際機場設置於混凝土牆上的儀器降落系統（localizer，引導飛機精準降落跑道），由於該到混凝土牆不易受破壞，因此被認為是導致濟州航空客機衝撞爆炸的元兇，釀成179人慘死的悲劇。

據悉，孫倉浣來自南韓最大在野黨「共同民主黨」，2016年曾在第20屆國會議員選舉（總選）中，代表該黨參選安山市檀原乙選區，不過卻以敗選收場。

根據韓媒《韓民族新聞》，全南警察廳搜查本部關係人士透露，自從務安國際機場空難爆發以後，孫昌浣並未被列入搜查對象名單，且也不曾被以證人身分傳喚。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

●遭逢憂鬱、難解的煩惱，或是周邊親友有類似問題，若您在韓國，可以撥打：自殺防治諮詢專線：1393；精神健康諮詢專線：1577-0199；希望專線：129；生命專線：1588-9191；青少年諮詢專線：1388

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
詐騙新招！「LINE開1功能」銀行存款被盜光
春節強冷空氣「上看寒流！」　小年夜最濕冷
快訊／鈕承澤回家過年無望！
新莊豪宅建案變火把！　空拍畫面曝
快訊／金龍年封關！台股大漲逾300點　台積電漲25元至114
震不停「餘震破70起」！　氣象署：還會持續1到2周
水泥牆害飛機爆炸　韓機場公司董座「離奇輕生亡」
宇宙道奇補強無極限！　網羅38歲牛棚大將

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

力挺川普「退出世衛」！　美國準UN大使：不能容忍中共控制實體

川普揚言買下格陵蘭　總理回應：沒人想變成美國人

川普宣布砸16兆建設美國AI基建　OpenAI、軟銀、甲骨文聯合打造

水泥牆害飛機爆炸！韓機場公司董座「離奇輕生」　沒發現遺書

中國慘了！川普研擬「課徵10%關稅」：從2月起實施

川普上任民調僅47％　低於歷任總統

要求俄烏停戰！　川普一上任就「怒嗆普丁」：俄羅斯恐遇大麻煩

土耳其滑雪度假飯店大火增至76死！　總統艾爾段宣布全國哀悼日

川普行政命令取消在美出生即享公民權　多州與民團提告

美國準聯合國大使：確保台灣最大程度參與國際組織

女兒半夜醒來「沒看見爸爸」　以為他變成床邊玩偶崩潰大哭

嘉義6.4地震來襲室友秒驚醒　見她嚇哭護頭緊抱安慰Man爆

【6.4強震】高雄承億酒店　「空中海嘯」畫面曝

【尾牙突被拱上台唱歌】同事們應援燈海+打賞秒 變個人演唱會

【泰格與雪兒】J人跟P人出國

規模6.4強震搖晃35秒　阿里山突冒「一束光」陷入黑暗

【嘉義6.4強震】室友驚醒一把抱住嚇壞的她！懷中安慰man爆

【剛出生就很會表情管理】寶寶一聽要見媽媽秒開啟「營業模式」

規模6.4強震全台狂搖！ #阿里山 「突冒一束閃光」陷入黑暗

張員瑛會想結婚嗎？　她羞回：看緣分

力挺川普「退出世衛」！　美國準UN大使：不能容忍中共控制實體

川普揚言買下格陵蘭　總理回應：沒人想變成美國人

川普宣布砸16兆建設美國AI基建　OpenAI、軟銀、甲骨文聯合打造

水泥牆害飛機爆炸！韓機場公司董座「離奇輕生」　沒發現遺書

中國慘了！川普研擬「課徵10%關稅」：從2月起實施

川普上任民調僅47％　低於歷任總統

要求俄烏停戰！　川普一上任就「怒嗆普丁」：俄羅斯恐遇大麻煩

土耳其滑雪度假飯店大火增至76死！　總統艾爾段宣布全國哀悼日

川普行政命令取消在美出生即享公民權　多州與民團提告

美國準聯合國大使：確保台灣最大程度參與國際組織

川普效應！　三星、LG擬將部分家電產線從墨西哥轉向美國

台中警開假單第二波起訴！巡佐幫繳錢、偵查隊長叫部屬改單原因曝

詐騙新手法！假冒金融機構「引誘LINE開1功能」　存款瞬間被盜光

台灣6.4強震衝擊南部春訓　樂天巨人出發前陷入緊張

安格斯12星座一周運勢1／20-1／26　獅子掌握主導權、射手擴展人際

高雄保時捷男酒駕！衝進騎樓連撞5車　路燈、變電箱也全爛

六甲落羽松觀光季開跑！火紅美景綻放　背後暖心故事曝

「Nissan商用MPV」難敵TOYOTA被迫停產！超大載貨空間成絕響

高雄理髮廳深夜火警濃煙狂竄　屋主夫妻被救出送醫

快訊／花監北檢銜接通報作業待確認！鈕承澤回家過年無望

馬斯克與川普帥兒　2人表情差太多引網友熱議

國際熱門新聞

雪梨「屍花」睽違15年將盛開　千人線上守候

川普簽署行政命令　美國出生不再獲公民權

川普一上任就「怒嗆普丁」：俄國恐遇大麻煩

土耳其滑雪度假飯店大火　增至66死51傷

貝佐斯未婚妻穿大辣馬甲　祖克伯轉頭偷瞄

辰己涼介兌現承諾　投手丘上飆150KM

川普上任首開盤！美股勁揚近540點　台積電ADR飆逾4%

大阪通天閣商店街火警！店員臉部被燒傷

成人網美「12小時千人斬」遭酸民狂轟　AV男優曝一切都在她計畫中

水泥牆害飛機爆炸！韓機場公司董座「輕生亡」

川普終止多元性別：美國政府只承認男性和女性

川普上任首日　普丁速電習近平內容曝光

中國慘了！川普研擬2月「課徵10%關稅」

女大生被「超燙烤肉醬」燙傷　獲9千多萬賠償

更多熱門

相關新聞

辰己涼介兌現承諾　投手丘上飆150KM

辰己涼介兌現承諾　投手丘上飆150KM

日職球星辰己涼介因12強賽時「改當投手」宣言，意外與台灣隊投手江國豪成為好朋友，雙方還互送禮物。如今辰己涼介沒有忘記自己的承諾，站上投手丘練球，用中文霸氣喊：「我準備好了」。

日本已婚消防員不倫！上班擁吻女下屬被抓包

日本已婚消防員不倫！上班擁吻女下屬被抓包

過年遊韓注意！　仁川機場估日湧21.4萬人

過年遊韓注意！　仁川機場估日湧21.4萬人

尹錫悅親自出庭彈劾審判　南韓首例

尹錫悅親自出庭彈劾審判　南韓首例

日本5大祕境！　別去東京大阪人擠人

日本5大祕境！　別去東京大阪人擠人

關鍵字：

日韓要聞南韓務安國際機場混凝土牆水泥牆孫昌浣

讀者迴響

熱門新聞

大火吞新莊豪宅工地　居民聞惡臭

快訊／嘉南一夜4震！05:30台南4.6地震、震度4級

女大生欠賭債「肉償」　男友心碎：已睡6次

林秉樞暴打高嘉瑜入獄！傳病危「葉克膜搶救」　監所回應了

林秉樞病危！父曝「難救活」控北所：未及時送醫

快訊／00:27台南南化區規模4.3「極淺層地震」　最大震度4級

北市女確診漢他病毒！今年國內首起

今明「全台有雨」　過年最冷時間曝

年薪300萬不動產銷售　遭嬌妻戴綠帽

中正紀念堂轉型要喊卡了　在野黨要求：儀隊回堂內

IDF教官突進油門　女士官長吸入慘死

檳榔西施恐絕跡！　「辣妹」淚訴辛酸

超有骨氣永不妥協三大星座！

「他有用我！」　女急問醫：會懷孕嗎

江坤俊突宣布「最後門診」證實離開

更多

最夯影音

更多

女兒半夜醒來「沒看見爸爸」　以為他變成床邊玩偶崩潰大哭

嘉義6.4地震來襲室友秒驚醒　見她嚇哭護頭緊抱安慰Man爆

【6.4強震】高雄承億酒店　「空中海嘯」畫面曝

【尾牙突被拱上台唱歌】同事們應援燈海+打賞秒 變個人演唱會

【泰格與雪兒】J人跟P人出國

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面