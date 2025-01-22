川普大執法時代來臨！可在教堂、學校「逮捕偷渡客」　移民很擔憂

▲美國川普政府上任後大力打擊非法移民，允許相關當局在學校、教堂逮捕偷渡客。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國川普政府上任後，宣布結束兩項移民執法指令，擴大移民及海關執法局（ICE）在教堂和學校等「敏感區域」執法範圍，未來可在上述設施和附近地區逮捕偷渡客，藉此大力打擊非法移民，此舉引發了移民權益團體的擔憂，恐怕將加劇移民社區的恐懼感。

根據美媒CNN，美國國土安全部代理部長賀夫曼（Benjamine Huffman）在一份聲明中宣布，政府將終止2011年設立的兩項指令，並賦予ICE更多執法權限，包括允許ICE在學校、教堂等「敏感區域」內逮捕移民。他指出，這些變動將結束對移民社區的庇護，並允許執法部門能夠運用常識處理此類事件。

川普政府的這一政策調整，意味著ICE將不再受限於過去法律的規定，能夠在敏感區域進行抓捕。該政策的修改引起了移民權益團體的強烈反對，他們擔心這將激起移民社區的恐懼，使移民不敢就醫或讓子女上學，甚至會使人們因害怕被逮捕而避開必要的醫療服務。

儘管政府強調，執法部門將能夠依照實際情況運用其權限，這些改變仍然讓人對移民的安全感到擔憂。

除了政策變動，科羅拉多州丹佛市（Denver）也在這一背景下加強了對移民突襲反應的應對能力。自2017年成立以來，科羅拉多快速反應（Colorado Rapid Response Network）熱線已成為當地移民社區的防線。該熱線由數百名志願者組成，隨時準備記錄並報告任何ICE的執法行動。

近期，有超過250名志願者參加了專業訓練，學習如何確認ICE行動的具體位置、記錄現場情況、收集拘留人數與其他消息。這些志願者通常會以兩人一組的方式行動，保證能夠及時有效地提供所需的支持。