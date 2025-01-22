最大金主撤資！川普二度下令退出WHO　世衛「預算少20%」後果曝

▲ 川普一上任就簽署多項行政命令。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普20日上任第一天簽署行政命令，啟動退出世界衛生組織（WHO）的程序，聲稱此舉是因該組織在應對新冠疫情及其他全球健康危機中表現不佳，且未能進行必要改革、擺脫政治影響。然而此舉恐怕導致WHO近1/5預算消失，對全球公衛產生重大影響。

BBC指出，這是川普二度下令美國退出WHO，第一次是在新冠大流行期間，他批評WHO應對疫情時過於「以中國為中心」，但繼任的拜登政府推翻川普決定，恢復向WHO提供資金。

拜登執政期間，美國一直是世衛最大金主，2023年貢獻WHO約68億美元（約新台幣2228億）年度預算的近20%。一旦川普行政命令正式執行，WHO財務狀況將面臨嚴峻挑戰，目前尚不清楚其他國家是否會站出來填補缺口。

川普指責WHO偏袒中國，對疫情處理失當，認為美國向WHO支付的繁重費用並不公平。不過他簽署行政命令時稱，「他們非常希望我們回去，所以讓我們看看會發生什麼事」，似乎暗示退出並非不可逆。

報導指出，美國退出可能影響WHO應對緊急狀況的能力，例如伊波拉病毒或M痘，更遑論另一場新冠疫情式的大流行。專家憂慮，對抗瘧疾、結核病及愛滋病等傳染病的全球進展也可能遭遇挫折，影響美國人健康。

拜登政府新冠疫情應對協調員賈哈（Ashish Jha）此前便曾警告，美國退出WHO不僅損害世界各地人民健康，更有損美國領導地位與科學實力。全球公衛專家、喬治城大學教授高斯廷（Lawrence Gostin）形容這是「災難性總統決策」，認為此舉不僅嚴重傷害全球健康，「對美國傷害更深」。

有人擔心美國退出可能進一步加強中國對WHO影響力；也有人認為，美國的強硬態度有助推動WHO進行結構性改革，滿足全球公衛需求。若改革成功，可能足以吸引美國重新加入，不過華府已經表態，川普對於二度退出的決定十分堅決，不會重新考慮。