快訊／嘉南一夜4震！05:30台南4.6地震　最大震度4級

▲中央氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）

記者葉國吏／台北報導

嘉南一夜4震！根據中央氣象署地震測報中心資料，今天清晨5時30分台南市南化區發生芮氏規模4.6地震，震央在台南市政府東北東方45.7公里處，深度14.3公里，屬於極淺層地震。

氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為4級，出現在嘉義縣大埔、台南市白河。

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根據氣象署測報資料，震度4級地區為嘉義縣、台南市，震度3級地區為高雄市、嘉義市、彰化縣，震度2級地區為雲林縣、南投縣、台中市，震度1級地區為台東縣、屏東縣、花蓮縣、澎湖縣、苗栗縣。

▲中央氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）

另外今天凌晨3時46分嘉義縣阿里山鄉發生芮氏規模3.7的小區域地震，震央在嘉義縣政府東南東方43.3公里處，深度8.4公里，屬於極淺層地震。

根據中央氣象署地震測報中心資料，今天凌晨3時42分嘉義縣阿里山鄉發生芮氏規模4.8地震，震央在嘉義縣政府東南東方43.6公里處，深度8.2公里，屬於極淺層地震。這起地震觀測到最大震度為4級，出現在嘉義縣大埔、高雄市桃源。

根據中央氣象署地震測報中心資料，今天凌晨零時27分台南市南化區發生芮氏規模4.3地震，震央在台南市政府東北東方46.3公里處，深度12公里，屬於極淺層地震。這起地震觀測到最大震度為4級，出現在嘉義縣大埔。