辣媽太逆齡！同框19歲女兒「被誤會是姊妹」　真實年紀曝光

▲母女檔站在一起時，經常被誤認為是姊妹。（圖／翻攝Instagram@lobadakuma，下同。）



記者吳美依／綜合報導

外國一位媽媽駐顏有術，每次跟19歲的女兒站在一起，總是被誤以為是「姊妹」，加上母女倆感情融洽，經常在社群媒體上拍攝唱跳影片，因此吸引大批粉絲。

影片中，這一對金髮母女盡情熱舞，19歲少女邀請網友們猜猜看，身邊的媽媽實際年齡是多少，僅透露個位數字為「2」。

許多人猜測是32歲，「以她的年紀來說，她看起來很棒。」但也有人指出，「怎麼可能是32？她13歲生小孩，然後妳19歲？不可能！」

幸好，她們很快就在另一段影片中公布解答，斗大標題寫著「42歲的不化妝生活」，也就是媽媽的真實年紀，幾乎可說是「逆齡」20歲。許多人對此感到驚艷，也大讚這位母親的「天然美麗」。

《太陽報》報導，儘管衰老屬於自然生命過程，但人人都想要看起來更年輕一點。如果不想要為此挨刀，或許可以透過日常保養達到目標。壓力、紫外線、酒精與含糖食物，都可能進一步加劇細紋、眼袋與皺紋，因此可以從減少飲酒、攝取糖分及防曬著手。

此外，肌膚保養也很重要。美容外科醫生索洛莫斯（Mr Mark Solomos）說，暗沉與毛孔阻塞，特別容易讓人看起來衰老，「皮膚乾燥是老化的明顯徵兆。而保持皮膚水潤，則能夠展現年輕外貌。」