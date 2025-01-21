吐在計程車上「清潔費用曝光」　一票喊合理：客氣了

▲如果在計程車上嘔吐，司機就得費心清理。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

「哇！嘔吐清潔費什麼時候漲到這樣？」知名媒體人謝曜州日前發文並貼出一張圖片，透露如果在計程車上嘔吐，要支付6000元至1萬元的清潔費用。貼文曝光後，掀起熱烈討論，不少網友都直言，這個費用其實真的很合理。

謝曜州在臉書上發文直呼，「哇！嘔吐清潔費什麼時候漲到這樣？」他透露自己過去聽到的行情價是1000元至3000元，但因為他本身沒有吐在車上過，身邊朋友也沒有過，所以已經很長一段時間沒有詢問價碼，一直到近日和小黃司機聊天，才知道費用已經來到6000元至1萬元了，「跟以前價碼差很多！」

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謝曜州也說，小黃司機告訴他「成本真的很傷」，光是清潔，1萬元可能都不夠，何況還有營業損失。他也提醒大家，「喝醉後問題多，自己要負責」。

貼文曝光後，不少網友都表示，「不得不說，這很合理，但要看吐哪裡」、「全拆清理的話不便宜」、「合理啊，洗車+營業損失。而且有異味不可能只有一、兩天，6000元至1萬元客氣了」、「光處理你的嘔吐物，一天營業額就沒了，我覺得合理」、「司機的財物損失確實是超過這個金額，還沒算上未來幾天開車時，不斷撲鼻而來的酸臭味」。

還有網友回應，「我們也是沒辦法，洗車場現在的行情價就是這樣，我們也只是轉手而已，大家都是餬口，我們也不願意遇到這種事」。謝曜州則回覆，「 昨天那個司機講說，他們還有教，如果遇到快要吐的就故意一直踩剎車」。

謝曜州接著表示，「他（司機）說那種要賺價差的，都會去換特別的椅墊跟設備，就是一次性，就很簡單就丟掉的這樣子，價差成本就可以賺很大」。

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