快訊／川普特赦1500襲擊國會山莊暴徒　受害者家屬強烈反對

▲川普宣布赦免1月6日國會騷亂事件中的非暴力罪犯。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國剛宣誓就職的第47屆總統川普宣布，他將在1月6日赦免1500名涉及2021年1月6日國會大廈襲擊案的非暴力罪犯，並為更嚴重罪行的部分暴徒減刑。此舉引發強烈爭議，尤其是對受害者家屬的再度打擊。批評者認為，這將削弱司法公正，並助長未來暴力行為。

綜合外媒報導，司法部統計顯示，自國會山莊騷亂事件以來，已有超過730人因輕罪被定罪，目前仍有300多宗案件未審結，包括多起涉及暴力罪行的指控。川普的赦免計畫可能會讓部分被判有罪或等待審判的嫌犯逃避刑責，但相關定罪紀錄不會被抹去。

在這場衝突中，國會警察席克尼克（Brian D. Sicknick）因受重傷，後來不幸過世。其家屬在得知川普的赦免決定後，公開譴責其決定，表示這是「對全美國人的背叛」，呼籲民眾聯署反對赦免，並強調這將讓犯罪者逃避應有的責任。

多項民意調查顯示，絕大多數美國人，包括無黨派人士，反對為1月6日的暴徒提供赦免或減刑，然而共和黨內部則多數支持川普寬大處理此案。儘管總統擁有赦免和減刑的權力，拜登政府司法部強調，無論是否進行赦免，1月6日的歷史事件都不會被抹去，「這些行為將永遠成為美國歷史的一部分，無法被赦免所改變」。