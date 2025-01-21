恐跌破5℃！　過年大降溫時間曝

▲吳德榮說，最新歐洲模式下周二凌晨2時850百帕溫度及風場模擬圖（上圖左）顯示，零度（紅）線在北部陸地；最新歐洲模式下周三晚間8時地面氣壓及降水圖模擬圖（上圖右）顯示，高壓籠罩、各地晴朗。（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，最新歐洲模式模擬，周日晚強冷空氣開始南下，除夕至初二清晨受入冬以來首波寒流籠罩，又有輻射冷卻加成，平地最低氣溫若降至5度以下也不用太意外。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日各地大都晴朗，只有東半部偶有局部短暫小雨的機率，冷空氣減弱，氣溫回升，白天舒適、入夜涼冷，日夜溫差大；周三晨竹苗仍有10度左右的輻射低溫。

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吳德榮說，周三至周五結構鬆散的中層雲系，逐漸從南方向北移動，雲量由南向北逐漸增多，近山區偶有局部少量降雨的機率，白天舒適、早晚涼；周六、周日東北風增強，北部、東半部有局部短暫雨。

吳德榮表示，周日晚強冷空氣開始南下，下周一小年夜氣溫驟降，越晚越冷，當晚北台部分平地已降至10度以下，2000公尺以上高山有飄雪機率。

吳德榮提醒，下周二除夕至下周四初二清晨，受入冬首波寒流（台北測站≦10度）籠罩，除夕下午起轉晴，又有輻射冷卻加成，夜間低溫影響的範圍擴大，平地最低氣溫若降至5度以下也不用太意外；至於年初三至初五各國模式模擬的不確定性就太大了，言之過早，不如持續觀察。