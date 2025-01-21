專家示警「梅山斷層百年周期快到」　氣象署回應了

記者陳俊宏／台北報導

今天凌晨0時17分嘉義大埔鄉發生規模6.4地震，有專家示警，梅山斷層活動周期快到了。對此，中央氣象署地震測報中心主任吳健富指出，對此說法尊重，這也是提醒民眾做好相關防震準備，但目前地震真的無法預測。

▼嘉義規模6.4地震撼全台。（圖／氣象署）



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吳健富表示，這起地震是菲律賓海板塊、歐亞大陸板塊碰撞所造成，3天內可能有規模5.0以上地震會密集發生。

媒體提問，有專家示警，梅山斷層活動周期快到了？對此，吳健富說，每次地震後，專家都會提醒，至於周期的部分，這也是見仁見智，從學術的理論來看，有人說周期是110-115年，所以1906年梅山地震加上110年，應該是最近周期會達到。

吳健富指出，當然這有相對參考依據，「對於這樣的提醒，我們是尊重」，但目前地震真的無法預測，只知道說這區域很久沒發生地震，是不會近期要發生，但是在什麼時間、在什麼地方，根據目前地震學術研究，可能還沒辦法達到作業化，例如定時發布警報或預測。

▼中央氣象署地震測報中心主任吳健富。（圖／記者姜國輝攝）



吳健富說，專家學者說梅山地震是不是下一個，其實在921地震後，大家就會說是不是下一個是梅山地震，但921已經過去25年。至於該地震是否會牽動誘發梅山斷層？他提到，目前無法研判，並提醒台灣地震相當頻繁，比較大的地震可能就會造成災害，民眾應隨時做好防震準備。

根據中央氣象署地震測報中心資料，這起規模6.4地震深度9.7公里，屬極淺層地震，最大震度為6弱，出現在嘉義縣大埔，台南市也有5弱震度。

此外，震度4級地區為雲林縣、台東縣、南投縣、屏東縣、花蓮縣、彰化縣、台中市、澎湖縣；震度3級地區為苗栗縣、宜蘭縣、新竹縣；震度2級地區為新竹市、桃園市、新北市、台北市；震度1級地區為基隆市、連江縣。