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嘉義6.4強震撼全台　氣象署曝原因：和梅山地震斷層無關

記者陳俊宏／台北報導

今天凌晨0時17分嘉義大埔鄉發生規模6.4強震，全台有感，至於這起地震是否和1906年規模7.1的梅山地震有關？對此，中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，這起地震是菲律賓海板塊、歐亞大陸板塊碰撞所造成，和梅山地震斷層無關。

▼嘉義規模6.4地震撼全台。（圖／氣象署）

快訊／00:17嘉義大埔規模6.4「極淺層地震」　最大震度6弱

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根據中央氣象署地震測報中心資料，這起規模6.4地震深度9.7公里，屬極淺層地震，最大震度為6弱，出現在嘉義縣大埔，台南市也有5弱震度。

此外，震度4級地區為雲林縣、台東縣、南投縣、屏東縣、花蓮縣、彰化縣、台中市、澎湖縣；震度3級地區為苗栗縣、宜蘭縣、新竹縣；震度2級地區為新竹市、桃園市、新北市、台北市；震度1級地區為基隆市、連江縣。

▼中央氣象署地震測報中心主任吳健富。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼中央氣象署地震測報中心主任吳健富。（圖／記者姜國輝攝）

吳健富表示，這起地震是菲律賓海板塊、歐亞大陸板塊碰撞所造成，3天內可能有規模5.0以上地震會密集發生。

有媒體詢問，這起地震是否和1906年梅山地震斷層有關？吳健富指出，梅山斷層在北邊，和這起地震有50公里以上距離，因此和梅山地震斷層無關；不過，還是要經過地質調查或後面相關研究，才能比較確認原因。

吳健富說，這邊斷層分布相當零散，代表這裡是相當破碎的區域，能量累積到一定程度，會從比較破碎的地方開始發生地震；至於是否和口宵里斷層或其他斷層有關，還需要比較詳細資料調查。

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