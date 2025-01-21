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今晨6.4℃「明全台有雨」　過年急凍

▲▼冬天、寒流、冷氣團、強烈冷氣團、濕冷、下雨。（圖／記者湯興漢攝）

▲周三起水氣增加。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在苗栗縣三灣的6.4度。氣象署表示，周三、周四東半部及西半部山區有局部短暫雨，其他地區亦有零星短暫雨；下周一小年夜，大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，各地天氣明顯轉冷。

氣象署指出，今天清晨輻射冷卻效應，清晨西半部及宜蘭低溫約10至14度，局部空曠地區及近山區平地有10度以下，花東15、16度，白天強烈冷氣團減弱，在陽光照射之下，氣溫明顯回升，預測北部及東半部高溫19至22度，中南部可達24、25度左右；各地晴到多雲，僅東半部零星降雨。

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（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署說，周三、周四有中層雲層移入，東半部及西半部山區有局部短暫雨，其他地區亦有零星短暫雨；周五東北季風增強，影響到周日，這波水氣較多，並且有一些中層雲系影響，北部、東半部及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

氣象署預報，下周一小年夜，冷氣團或強烈冷氣團南下，各地天氣明顯轉冷，迎風面北部、東半部及中南部山區有局部短暫雨；下周二除夕至下周四初二，冷氣團或強烈冷氣團影響，各地天氣明顯偏冷，北部及東半部地區仍有降雨的機率。

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