官校招生片喊「睡學姐旁邊」　海軍司令部急下架影片

▲海軍官校招生片喊「以為可以睡在妳（學姐）旁邊」引起爭議。（圖／翻攝臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄海軍軍官學校日前委外拍攝招生影片，但影片內的設計劇情卻涉及性騷擾，包括「以為可以睡在學姊旁邊」、「我以為進來就是學姊的人」等，進而引起網友熱議。對此，海軍司令部表示，獲報後已下架影片，強調會虛心改正。

海軍軍官學校去年12月17日上傳一段招生影片，影片中一名新生被學長帶進寢室放好行李，接著下樓跟學姐說「其實…我以為可以睡在妳旁邊」，引來一旁的學姐翻白眼地回「這裡是官校，麻煩你搞清楚狀況」。

接著，學姐帶著新生參觀校園，陸續介紹就讀軍校可以拿到薪水，說到含加給每月可達5萬元，轉頭問新生說「有沒有心動？」，豈料對方竟回「我心都在（學姊的心裡）裡面了」、「反正有美女學姊帶著，多少都OK啊」。

據了解，國軍人力短缺問題日益嚴峻，選擇賠錢提前退伍的軍士官人數由2020年的401人，激增至2024年的1565人，短短4年內暴增約4倍之多，因此三軍透過網紅、行銷公司拍攝各種短影音，希望可以招募新血加入。

網友看完該招生影片後，認為影片故意用「撩妹」的方式推動劇情，內容及台詞輕浮又戲謔，甚至還有性騷擾及物化女性的疑慮，與招募的原意相左，有損軍人的形象，因此各界都有人向軍方反映。

對此，海軍司令部表示，委託行銷公司拍攝的招生短片，因內容不適宜，獲報後已立即下架，後續將善盡影片的審查責任。對於造成社會觀點不佳，本軍虛心改正。