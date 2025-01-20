抗癌13年走到最後一哩路！花蓮男生前告別會　送嶄新機車伴愛妻

▲▼66歲的阿清哥子女為他舉辦「生前歡送會」，邀請百名親友一起吟唱詩歌、噙淚互道珍重。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

66歲的阿清哥與癌症搏鬥13年，去年底病情急遽惡化，他在生命最後一哩路，想跟親友好好道別，子女日前特為他舉辦「生前歡送會」，邀請百名親友一起吟唱詩歌、噙淚互道珍重。曾任門諾醫院安寧居家護理師的女兒感動淚流不止說：「陪伴病人善終、圓夢是她的日常，但主角變成自己的爸爸，卻成為人生當中最難的功課。」



阿清哥13年前罹患鼻咽癌，治療過程中病況一度好轉，不料去年初再度復發，癌細胞這次爆得又急又快，迅速超出醫療的邊界。他在兒女的建議下邀集親友好好道別，讓他有機會真實地聽到親人想對他說的話；即使不好意思當面說，還能寫明信片投遞到專門設計的郵筒，讓阿清哥回家細細品味。





女兒林羿欣表示，父親罹癌之初讓她措手不及，連靠近病房探視都感到害怕，以為只要不看見，就可以當作父親未曾生病。直至去年初病況惡化，直到醫療行為有了限制，她勇敢選擇一路陪伴手術、治療，並著手準備專屬父親的歡送會，用行動留下珍貴回憶。



繼承父業、專職做餐飲的兒子在會場上強忍淚水，他說，父親即將遠行，親友們齊聚一堂為父親「餞行」，他對此充滿感謝。回憶父親一直鼓勵他在學業、事業上創新，常為他按讚；若上帝說此生只能為一人按讚，他會毫不猶豫按給爸爸。

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▲曾任門諾醫院安寧居家護理師的女兒感動淚流不止擁抱父親。



此外，阿清哥特別感謝門諾醫院醫療團隊13年來的專業支持，尤其是主治醫師卓俊宏的永不放棄與悉心陪伴。他說，每一次復診或治療時，卓醫師總是耐心傾聽，不僅提供醫療上的專業建議，還不時用幽默緩解他的緊張與不安。阿清哥感慨地說，卓醫師不僅是一位優秀的醫生，更像是一路同行的夥伴與家人，帶給他莫大的勇氣與信心。他由衷地表示：卓醫師是真摯的老友，也是我見過最善良、最溫暖的醫生。



「你陪我一生，很遺憾我不能陪你到老。」阿清哥的深情告白令全場動容，妻子微笑回應：「你留給我的恩典已足夠，謝謝你。」簡單卻深刻的話語，溫暖現場每一個人。妻子樂觀可愛，每天早晨對阿清哥說：「我們還有100天。」即使病痛纏身，她總是提醒阿清哥活在當下，珍惜彼此擁有的每一天。

▲看著最愛的小孫子送給他的畫，阿清哥露出了滿足的神情。



值得一提的還有，為了能夠長伴妻子，阿清哥買了一輛新機車「阿清號」送給最愛並笑說：「這樣買菜時車發不動，你還能罵我『臭阿清』。」一句幽默逗樂全場，也展現夫妻倆出滿滿的愛與默契。



看著最愛的小孫子送給他的畫，阿清哥露出了滿足的神情，滿懷感激地向每一位親友一一道謝，深情地道別。他用真摯的話語與燦爛的笑容，為自己的人生畫下溫暖的句點，讓這段旅程不留遺憾。



卓俊宏醫師表示，阿清哥用愛與勇氣書寫了他人生的最後一章，他的坦然與感恩深深地感動了每一個人。醫院團隊始終陪伴在側，並為他提供最專業的醫療支持與心理慰藉。卓醫師說：安寧並不是等死，而是讓患者不再被病痛所困，並在人生最後的旅程中，找到平靜與尊嚴。