周三高山有望再降雪　春節連假強冷空氣「挑戰強烈冷氣團」

記者陳嘉恩／台北報導

中央氣象署預測，今（20）日至明晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，西半部日夜溫差大，明白天起強烈大陸冷氣團減弱，氣溫回升；今、明兩天台灣各地及澎湖、金門、馬祖為晴到多雲，僅東半部地區有零星短暫雨，今日中南部山區也會有零星短暫雨。

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

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氣象署預報員朱美霖指出，今天受到強烈大陸冷氣團影響，清晨各地氣溫明顯偏低，預估這波冷空氣將會影響到明天清晨，再加上早晚輻射冷卻的影響之下，清晨低溫都將會比較明顯偏低，而明天白天之後隨著冷空氣減弱，各地氣溫就會比較明顯回升。

至於未來一周天氣，朱美霖說，大致要留意的是周三、周四有一波水氣的影響，所以降雨機率在西半部這個地方會比較稍微增多一些，後續則是在年假初期，可能會有比較強的冷空氣南下，周六起在北方的蒙古西伯利亞一帶冷高壓有逐漸要南下的趨勢，從周六到小年夜可能就會有這種比較明顯的冷空氣南下影響到台灣附近的天氣。

氣象署預估，周六開始影響台灣的冷空氣，強度可能會落在冷氣團到強烈大陸冷氣團左右，後期的冷空氣強度還是需要持續觀察。

另外，由於周三到周四有一波水氣影響到台灣附近，西半部山區會有一些零星降雨出現，這段時間高山氣溫偏低，因此也預估這段期間中部以北3千公尺以上的高山可能會有一些零星降雪的情形出現。

資料來源：氣象署