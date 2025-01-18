最後一次航行...小鷹級航母甘迺迪號赴拆解　

▲甘迺迪號停靠於賓州的海軍基地。（圖／美國海軍）

記者黃聖庭／編譯

美國海軍退役小鷹級航空母艦甘迺迪號（USS John F. Kennedy, CV 67）於16日上午自賓州費城的海軍非現役艦船維護設施啟航，前往德州布朗斯維爾進行拆解作業。

▲甘迺迪號1996年12月10日在波多黎各作戰區航行。（圖／美國海軍）

美國海軍說明，甘迺迪號於1968年9月7日服役，是美國海軍首艘以甘迺迪命名的艦艇，在冷戰期間多次執行地中海、提雷尼亞海、伊奧尼亞海、利古里亞海、愛琴海及亞得里亞海的巡航任務，期間經常受到蘇聯艦艇監視。

在2001年911恐怖攻擊事件後，甘迺迪號航母戰鬥群在美國中部大西洋沿岸執行「高貴之鷹行動」（Operation Noble Eagle），為國家帶來安定的力量；2002年2月參加阿富汗地區「森蚺行動」（Operation Anaconda）及「持久自由行動」（Operation Enduring Freedom），於2004年7月支援伊拉克戰爭，最終在2007年退役，結束39年的服役生涯。

▲甘迺迪號的最後航程。（圖／美國海軍）

美國海軍表示，「甘迺迪號的自由象徵將永遠被記住，在國家困難時期成為希望與和平的燈塔，艦上無數官兵及全體維護人員應為艦艇在服役期間的卓越表現感到自豪，祝願一路順風，航程平安。」

美國海軍強調，航空母艦與搭載的艦載航空聯隊肩負著投射力量、維持海上控制、增強威懾力、人道援助與災難救援，履行全球承諾的重任。