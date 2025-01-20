　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

Coupang酷澎年貨節省錢攻略！再搶幫寶適驚喜價　用國泰CUBE神卡回饋最高達13.3%

記者洪菱鞠／台北報導

過年將至，家家戶戶開始準備辦年貨，相較於人潮擁擠的傳統採買方式，越來越多消費者紛紛轉往線上購物，選擇在家輕鬆完成年貨採購，只需動動手指，就能瀏覽豐富商品，從零食飲料、保健食品到生活用品，應有盡有，不僅省時省力，還能找到更多超值好康，幫荷包省下不少。像是天天挑戰市場最低價的Coupang酷澎，「年貨節」省錢攻略大公開，主打買越多賺越多，以4大類精選商品來說，優惠換算下來，Lay’s樂事一包10元、UCC黑咖啡不到20元，全新一級幫散熱拉拉褲一片約11.4元，都很值得列入購物清單一次囤。

年味越來越濃，還在為了採買年貨傷腦筋嗎？人擠人、價格貴、找不到好貨… 這些問題，今年通通OUT！不用花時間在各平台之間到處搜尋比價，Coupang酷澎「年貨節」就有眾多激安優惠，包括：年節爽吃零食飲料、送到心坎年節禮盒、運勢Up居家掃除、人緣Up個人清潔、萌寵、寶貝補貨區、居家餐廚和家電3C專區，除了下殺便宜買，火箭速配指定商品天天領券「滿千折兩百」，還有每日折價券現買現省，無需精打細算就能享受高CP值。

過年,辦年貨,Coupang酷澎,年貨節,線上購物,寶僑家品P&G,幫寶適,零食飲料,保健禮盒,伴手禮,送禮（圖／Coupang酷澎提供）

▲Coupang酷澎「年貨節」即日起熱鬧開跑。

Coupang酷澎「年貨節」只到1月26日，想省錢得好好把握這波活動檔期！其中有哪些囤貨最划算？親朋好友團聚話家常，少不了年節必備的零嘴飲料來相伴，華元旗下多款經典零食包括珍魷味紅燒口味、盛香珍蔥蒜花生、玉黍叔漢堡口味、波的多蚵仔煎口味，可以一次買個夠之外，Lay’s樂事波樂香酥雞腿口味洋芋片6包才60元，意合包雞汁3盒66元，洋芋片控不能錯過超低價。

過年,辦年貨,Coupang酷澎,年貨節,線上購物,寶僑家品P&G,幫寶適,零食飲料,保健禮盒,伴手禮,送禮（圖／Coupang酷澎提供）

▲盛香珍 蔥蒜花生6包，4折約372元，一包約62元。

過年開心吃喝，大魚大肉需要解膩，這時候飲料要準備到位！維他露旗下御茶園麥萃無糖麥茶590ml 24瓶386元、維他露P汽水24罐186元、每朝健康雙纖綠茶48瓶870元，讓你喝好喝滿，負擔少少。熬夜追劇、守歲的夜貓子們，想要提神可以考慮UCC BLACK無糖黑咖啡48瓶裝、39折起約917元。泰山指定商品更推出滿500折100優惠，Cheers Lemon檸檬氣泡水48瓶裝、47折約773起，花生仁湯6罐148元，為年節增添更多風味！

過年,辦年貨,Coupang酷澎,年貨節,線上購物,寶僑家品P&G,幫寶適,零食飲料,保健禮盒,伴手禮,送禮（圖／Coupang酷澎提供）

▲御茶園 麥萃無糖麥茶24瓶裝，59折約386元，一瓶約16元。

回鄉探親，帶上一份暖心的年節禮盒，送上最真摯的祝福，Coupang酷澎也特別準備了多款適合長輩的特色保健禮盒，包括Centrum善存銀寶善存50+綜合維他命錠，可提升保護力；天地合補葉黃素功能飲，護明補給全面進化，都能讓你送禮送到心坎裡。另外，走春拜訪親友不能沒有伴手禮，不妨從高人氣又喜氣洋洋的食品禮盒來挑選，像是盛香珍禮讚5種堅果禮盒象徵五福臨門、大人小孩都喜歡的泰山八寶粥禮盒，紅色包裝充滿年節氣氛；新東陽臻選台灣茶禮盒2號，包含凍頂烏龍、阿里山金萱、東方美人、日月潭紅茶，一次能品茗四種不同風味的茶，除了展現心意，更是送禮自用兩相宜！

過年,辦年貨,Coupang酷澎,年貨節,線上購物,寶僑家品P&G,幫寶適,零食飲料,保健禮盒,伴手禮,送禮（圖／Coupang酷澎提供）

▲NOW Foods UC-II 非變性第二型膠原蛋白膠囊1罐，66折約992元。

過年,辦年貨,Coupang酷澎,年貨節,線上購物,寶僑家品P&G,幫寶適,零食飲料,保健禮盒,伴手禮,送禮（圖／Coupang酷澎提供）

▲Centrum 善存 銀寶善存 50+綜合維他命錠禮盒，84折約1544元。

物價飛漲，體恤爸媽養兒辛勞，年貨節加碼推出P&G寶僑家品幫寶適優惠券，指定商品「買2000現折300」超優折扣，包括Pampers幫寶適台灣公司貨2024全新極上守護一級幫散熱拉拉褲XL，108片1236元、Pampers幫寶適台灣公司貨2024全新清新幫拉拉褲XL，216片2472元；另主打日本優質嬰幼兒品牌貝親PIGEON嬰兒指甲剪（0～3個月）224元，100%植物性嬰兒衣物洗衣精800ml 2瓶260元，嬰兒用棉花棒含橄欖油50支2盒190元。不過要注意的是，優惠券數量有限，每個帳號限領一張，每筆訂單最高折抵300元，送完為止，別忘了手刀領取，先搶先贏，照顧寶貝，安心過好年。

過年,辦年貨,Coupang酷澎,年貨節,線上購物,寶僑家品P&G,幫寶適,零食飲料,保健禮盒,伴手禮,送禮（圖／Coupang酷澎提供）

▲Pampers幫寶適台灣公司貨2024全新極上守護一級幫散熱拉拉褲/尿布XL，換算一片約11.4元。

美韓零食、親子用品囤貨想要省上加省，神卡趕快拿出來，搭配體驗火箭速配，快感加倍！Coupang酷澎首度攜手國泰世華銀行推新春重磅優惠，即日起至1月26日期間，於CUBE App領取「酷澎新春加碼 10%」優惠券，並刷CUBE信用卡，筆筆消費加碼享 10%小樹點（信用卡）回饋，回饋上限888點；若選擇「玩數位」權益方案，6月30日以前刷CUBE信用卡，更可額外獲得最高3.3%回饋，回饋最高達13.3%！活動有回饋上限及條件限制，請依官網公告為主，此外也提醒謹慎理財，信用無價。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／高雄4月女嬰遭棄7天　活活餓死
最新iPhone 17、Switch 2遭殃　台灣人恐不好買
刪預算惹火演藝圈　6藝人發聲
邰智源被指「賺到錢卻身敗名裂」！他24字電爆 最後還送❤️E
又被爆砍「文化黑潮計畫」13.5億　陳玉珍：文人不要再仰人鼻
林葉亭85歲失智父走失第5天　警消擴大「6路搜索」動員32人
美女主播「報男星性侵新聞」突昏倒！遭揣測性朝貢受害…哽咽發聲
快訊／雙載電動車與貨車相撞　騎士送醫不治
生日前1天…24歲網紅廟會攝影師遭撞死！角頭「鴨頭」私壇慟發

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全家「吉伊卡哇咖啡杯」來了！超限量杯塞吊飾萌爆　開賣時段公布

【廣編】麗寶新春三重奏　樂園抽大獎、雙人月光票、新春福袋搶好康

Coupang酷澎年貨節省錢攻略！再搶幫寶適驚喜價　用國泰CUBE神卡回饋最高達13.3%

焦糖冰奶茶買1送1！麥當勞APP本周優惠出爐　小薯下殺10元

頭皮也要抗老？　醫師建議逆齡的關鍵成分

廟宇拜拜冷知識大考驗！「神明、宮廟」你又知多少？利百代神明保庇鉛筆2代

超商糖果「秤斤論兩賣」再69折！買咖啡6折還送「台灣尚讚」春聯

蝦皮物流車國道自撞成廢鐵！ 車頭懸空駕駛一度受困

【這個背影太帥了！】陸發生4.6地震！他霸氣背起行動不便同學往外逃

Ryu、Yuma宣布離婚「賣掉愛巢」　哽咽道別：深深傷害了彼此

楊子拿鑽戒「再求婚」 打電話3次...黃聖依全沒接

【這怎開的？】轎車下橋竟突然原地起跳　彈跳技能簡直點滿

【無痕山林】男秀 #登山 #清鍋具 妙招 #廚餘湯 一口吞

【不說以為是姊妹】媳婦幫66歲婆婆改造成「街頭辣妹風」成果超成功！

A-Lin帶酒杯上台　自嘲「漂亮丈母娘」

楊千霈證實離婚！8年婚畫句點　閃婚陷2歧異：我們都很任性

周杰倫❤昆凌結婚10週年　跳舞放閃：要一直幸福

全家「吉伊卡哇咖啡杯」來了！超限量杯塞吊飾萌爆　開賣時段公布

【廣編】麗寶新春三重奏　樂園抽大獎、雙人月光票、新春福袋搶好康

Coupang酷澎年貨節省錢攻略！再搶幫寶適驚喜價　用國泰CUBE神卡回饋最高達13.3%

焦糖冰奶茶買1送1！麥當勞APP本周優惠出爐　小薯下殺10元

頭皮也要抗老？　醫師建議逆齡的關鍵成分

廟宇拜拜冷知識大考驗！「神明、宮廟」你又知多少？利百代神明保庇鉛筆2代

超商糖果「秤斤論兩賣」再69折！買咖啡6折還送「台灣尚讚」春聯

死囚黃麟凱遺體今火化！家屬未到場　僅法師誦經送最後一程

國土署稱租金補貼受影響　黃國昌重申「刪0元」：是凍結十分之一預算

川普幣重跌45％！梅蘭妮亞迷因幣吸金　比特幣也失守10萬美元

愛家院長捲師生戀！「牽手回家」全被拍　大葉大學兩點聲明　

美麗島民調／賴清德不信任度40.4%、不滿意施政41.2%　皆創就任新高

過年仍處呼吸道傳染病流行期！北市開設886診次防疫門診

川普2.0掀科技巨浪　晶片製造回歸、AI監管放鬆

川普24日視察加州野火災區　就任總統後首個訪察行程

檢察官逼美女證人上床！丟官躲台中當無照律師　寫訴狀不敢出庭

【廣編】長虹建設李文造董事長回饋母校　以三峽國小建築營落實SDGs永續概念

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

消費熱門新聞

東森獨家保健食品　勇奪韓國首爾發明展兩金一銀

摩斯最新4款春遊系列周邊小物來了

東森新世代活泉精華膠囊　再度榮獲SNQ國家品質標章

麥當勞APP本周限定優惠出爐

冷知識大考驗利百代神明保庇鉛筆

7-11推迪士尼「壞貓魯斯佛」周邊

網友瘋傳「脫單財運雙開花」太神了

小家庭微醺風尚星級年菜佐麥卡倫

頭皮也要抗老？　醫師建議逆齡的關鍵成分

過年必吃美味年菜　就靠「祕密武器」搞定

2025新春福袋懶人包！超商、超市量販拼手氣

Coupang酷澎年貨節省錢攻略！

開箱必勝客X富錦樹台菜香檳「3款海味比薩」！

7-11「買1送1」狂撒、全家奶昔半價喝！

更多熱門

相關新聞

過年收到「這款禮盒」　醫：直接轉送！

過年收到「這款禮盒」　醫：直接轉送！

農曆年即將來臨，拜年當然少不了禮盒，不僅要準備送禮，更是年假期間吃吃喝喝的重要主角，根據網路聲浪調查，糖果餅乾禮盒高居最受歡迎第一名，但專家認為多數都加了添加物來延長效期，而且高油高糖對身體負擔相當大，直言「建議不要打開，直接轉送別人比較好！」

妯娌3孩「各包1000元」傻見回包500！她今年大反擊

妯娌3孩「各包1000元」傻見回包500！她今年大反擊

過年下探3度「霸王級寒流來了？」氣象粉專6字解答

過年下探3度「霸王級寒流來了？」氣象粉專6字解答

過年恐寒流！　全台急凍3天

過年恐寒流！　全台急凍3天

關鍵字：

過年辦年貨Coupang酷澎年貨節線上購物寶僑家品P&G幫寶適零食飲料保健禮盒伴手禮送禮

讀者迴響

熱門新聞

更強冷氣團恐10°C↓　陽明山可望降雪

17歲傳播妹遭灌醉　3人撿屍摩鐵輪流性侵

ATM上有「超大型巨蛇」在爬　民眾路過驚呆

快訊／今「大寒」升級強烈冷氣團　轉雨時間曝

全台首座野奢渡假村在嘉義　年底試營

車禍要女大生「肉償」！男檢察官遭降調　基層氣炸

保時捷女國道刁車拒拖吊　慘遭判刑

台灣洗腎率世界第1！醫揭「1隱形殺手」步步侵蝕腎臟

全台最大玫瑰花園免費開園

警消200人尋父！林葉亭淚揭4天搜救進度

天蠍疲、射手亂！　12星座「未來一週運勢」來了

今大寒「6禁忌」穿2色轉運　3生肖、3星座偏財旺

來不及過年　132公斤男演員腦溢血過世！享年36歲

孫生帶白嫩妹見演藝圈前輩！「金髮辣露大長腿」

黑玫瑰被丟路邊　內行人揭關鍵：壓力山大

更多

最夯影音

更多

蝦皮物流車國道自撞成廢鐵！ 車頭懸空駕駛一度受困

【這個背影太帥了！】陸發生4.6地震！他霸氣背起行動不便同學往外逃

Ryu、Yuma宣布離婚「賣掉愛巢」　哽咽道別：深深傷害了彼此

楊子拿鑽戒「再求婚」 打電話3次...黃聖依全沒接

【這怎開的？】轎車下橋竟突然原地起跳　彈跳技能簡直點滿

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面