Coupang酷澎年貨節省錢攻略！再搶幫寶適驚喜價　用國泰CUBE神卡回饋最高達13.3%

記者洪菱鞠／台北報導

過年將至，家家戶戶開始準備辦年貨，相較於人潮擁擠的傳統採買方式，越來越多消費者紛紛轉往線上購物，選擇在家輕鬆完成年貨採購，只需動動手指，就能瀏覽豐富商品，從零食飲料、保健食品到生活用品，應有盡有，不僅省時省力，還能找到更多超值好康，幫荷包省下不少。像是天天挑戰市場最低價的Coupang酷澎，「年貨節」省錢攻略大公開，主打買越多賺越多，以4大類精選商品來說，優惠換算下來，Lay’s樂事一包10元、UCC黑咖啡不到20元，全新一級幫散熱拉拉褲一片約11.4元，都很值得列入購物清單一次囤。

年味越來越濃，還在為了採買年貨傷腦筋嗎？人擠人、價格貴、找不到好貨… 這些問題，今年通通OUT！不用花時間在各平台之間到處搜尋比價，Coupang酷澎「年貨節」就有眾多激安優惠，包括：年節爽吃零食飲料、送到心坎年節禮盒、運勢Up居家掃除、人緣Up個人清潔、萌寵、寶貝補貨區、居家餐廚和家電3C專區，除了下殺便宜買，火箭速配指定商品天天領券「滿千折兩百」，還有每日折價券現買現省，無需精打細算就能享受高CP值。

▲Coupang酷澎「年貨節」即日起熱鬧開跑。

Coupang酷澎「年貨節」只到1月26日，想省錢得好好把握這波活動檔期！其中有哪些囤貨最划算？親朋好友團聚話家常，少不了年節必備的零嘴飲料來相伴，華元旗下多款經典零食包括珍魷味紅燒口味、盛香珍蔥蒜花生、玉黍叔漢堡口味、波的多蚵仔煎口味，可以一次買個夠之外，Lay’s樂事波樂香酥雞腿口味洋芋片6包才60元，意合包雞汁3盒66元，洋芋片控不能錯過超低價。

▲盛香珍 蔥蒜花生6包，4折約372元，一包約62元。

過年開心吃喝，大魚大肉需要解膩，這時候飲料要準備到位！維他露旗下御茶園麥萃無糖麥茶590ml 24瓶386元、維他露P汽水24罐186元、每朝健康雙纖綠茶48瓶870元，讓你喝好喝滿，負擔少少。熬夜追劇、守歲的夜貓子們，想要提神可以考慮UCC BLACK無糖黑咖啡48瓶裝、39折起約917元。泰山指定商品更推出滿500折100優惠，Cheers Lemon檸檬氣泡水48瓶裝、47折約773起，花生仁湯6罐148元，為年節增添更多風味！

▲御茶園 麥萃無糖麥茶24瓶裝，59折約386元，一瓶約16元。

回鄉探親，帶上一份暖心的年節禮盒，送上最真摯的祝福，Coupang酷澎也特別準備了多款適合長輩的特色保健禮盒，包括Centrum善存銀寶善存50+綜合維他命錠，可提升保護力；天地合補葉黃素功能飲，護明補給全面進化，都能讓你送禮送到心坎裡。另外，走春拜訪親友不能沒有伴手禮，不妨從高人氣又喜氣洋洋的食品禮盒來挑選，像是盛香珍禮讚5種堅果禮盒象徵五福臨門、大人小孩都喜歡的泰山八寶粥禮盒，紅色包裝充滿年節氣氛；新東陽臻選台灣茶禮盒2號，包含凍頂烏龍、阿里山金萱、東方美人、日月潭紅茶，一次能品茗四種不同風味的茶，除了展現心意，更是送禮自用兩相宜！

▲NOW Foods UC-II 非變性第二型膠原蛋白膠囊1罐，66折約992元。

▲Centrum 善存 銀寶善存 50+綜合維他命錠禮盒，84折約1544元。

物價飛漲，體恤爸媽養兒辛勞，年貨節加碼推出P&G寶僑家品幫寶適優惠券，指定商品「買2000現折300」超優折扣，包括Pampers幫寶適台灣公司貨2024全新極上守護一級幫散熱拉拉褲XL，108片1236元、Pampers幫寶適台灣公司貨2024全新清新幫拉拉褲XL，216片2472元；另主打日本優質嬰幼兒品牌貝親PIGEON嬰兒指甲剪（0～3個月）224元，100%植物性嬰兒衣物洗衣精800ml 2瓶260元，嬰兒用棉花棒含橄欖油50支2盒190元。不過要注意的是，優惠券數量有限，每個帳號限領一張，每筆訂單最高折抵300元，送完為止，別忘了手刀領取，先搶先贏，照顧寶貝，安心過好年。

▲Pampers幫寶適台灣公司貨2024全新極上守護一級幫散熱拉拉褲/尿布XL，換算一片約11.4元。

美韓零食、親子用品囤貨想要省上加省，神卡趕快拿出來，搭配體驗火箭速配，快感加倍！Coupang酷澎首度攜手國泰世華銀行推新春重磅優惠，即日起至1月26日期間，於CUBE App領取「酷澎新春加碼 10%」優惠券，並刷CUBE信用卡，筆筆消費加碼享 10%小樹點（信用卡）回饋，回饋上限888點；若選擇「玩數位」權益方案，6月30日以前刷CUBE信用卡，更可額外獲得最高3.3%回饋，回饋最高達13.3%！活動有回饋上限及條件限制，請依官網公告為主，此外也提醒謹慎理財，信用無價。