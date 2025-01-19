時限已過！以哈停火尚未生效　以軍宣布：繼續攻擊加薩

▲加薩停火協議原定19日當地上午8時30分（台灣下午2時30分）已過。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列與哈瑪斯之間的停火協議原定19日當地上午8時30分（台灣下午2時30分）已過，以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）19日表示，停火協議目前尚未生效，由於哈瑪斯並未遵守停火協議，以軍將持續針對加薩走廊發動攻擊。

哈加里表示，截至19日上午，哈瑪斯並未做到先前商定好的事項，違反協議，沒有向以色列提供人質名單，「依據總理指示，只要哈瑪斯不履行其義務，停火就不會生效。只要哈瑪斯不履行對協議的承諾，以色列國防軍就會持續攻擊加薩」。

在原定停火時限過了之後，以軍對加薩北部與中部地區鎖定多個恐怖組織目標發動攻擊。

此前CNN報導，以軍稍早已經撤出加薩城市拉法（Rafah）的中部與東部部分地區，並不清楚以軍撤出拉法部分地區的確切時間，但已知是在原定停火協議生效時限之前。

就在19日早些時候，以色列總理納坦雅胡宣布，除非哈瑪斯遵守雙方商定好的條款，也就是提供待獲釋的人質名單，否則停火協議不會生效。哈瑪斯則稱延遲給出人質名單是受到技術問題所致，

在此之際，以色列國防軍再次警告加薩走廊的巴勒斯坦人，切勿接近軍隊持續部署駐紮的區域，「為了您的安全，我們敦促您不要前往緩衝區或靠近以色列國防軍部隊」，現階段前往緩衝區，或途經Gaza Valley從南往北移動將面臨危險。