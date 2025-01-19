被騙走24億！　近7日「詐騙手法」前3名曝光

▲上周詐騙案件的財損金額超過24億元。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

根據內政部警政署「165打詐儀錶板」統計，上周（1月12日至1月18日）的詐騙案件受理數達3498件，財產損失金額超過24億。詐騙手法有很多，《ETtoday新聞雲》也根據「165打詐儀錶板」，整理出最新一周的詐騙數據，以及詐騙手法前3名。

根據內政部警政署「165打詐儀錶板」，全台12月詐騙財損達124億3543.3萬元，財損金額增加最多的縣市為桃園市，達16億9683.7萬元；至於受理件數，12月共有1萬7766件，受理數增加最多的縣市是台北市，達2064件。

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日期 詐騙案件受理數（件） 財產損失金額（元） 1月12日 381 2億0419萬3000 1月13日 534 3億2058萬5000 1月14日 538 5億3165萬0000 1月15日 493 3億5461萬9000 1月16日 492 3億2682萬6000 1月17日 572 4億5727萬9000 1月18日 488 2億5857萬8000 總計 3498 24億5373萬0000

根據統計，最新一周（2025年1月12日至2025年1月18日）的財產損失金額共達24億5373萬元，詐騙案件受理數則有3498件。若與前一周（1月5日至1月11日）24億7120萬4000元的財損金額相比，減少了1747萬4000元。

從表格也可見，在這7天中，財產損失金額最高的日期是1月14日，達5億3165萬元；至於詐騙案件受理件數最高的日期則為1月17日，當日有572件。

受理數排名 詐騙案件受理數（件） 財產損失金額（元） 假投資詐騙 938 15億1361萬5000 網路購物詐騙 444 1659萬6000 假買家騙賣家詐騙 328 3354萬7000

另外，詐騙手法有很多，若按照案件受理數來排列，最新一周的前3名依序為假投資詐騙、網路購物詐騙、假買家騙賣家詐騙。假投資詐騙有938件，財產損失金額15億1361萬5000元；網路購物詐騙有444件，財產損失金額1659萬6000元；假買家騙賣家詐騙有328件，財產損失金額3354萬7000元。

針對詐騙手法第一名的「假投資詐騙」，「165打詐儀錶板」也列出可疑的關鍵字，請民眾務必留意。

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18、系統偵測交易風險，需繳納風險認證金

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