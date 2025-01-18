單周近17萬人腹瀉就醫！疫情竄升創5年新高　群聚逾9成檢出諾羅

▲疾管署副署長曾淑慧，資料照。（圖／記者呂佳賢攝）



記者洪巧藍／台北報導

今年國內腹瀉疫情持續竄升！根據疾病管制署最新統計，上周（1月5日至11日）因為腹瀉就診逼近17萬人次，比前一周上升13.6%，另近四周腹瀉群聚通報194案，就診與群聚案雙創五年同期新高。值得注意的是，群聚案病原體檢驗，檢出諾羅病毒占比高達95.7%，近期聚餐尾牙機會多，提醒民眾多注意手部清潔及飲食衛生。

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▲國內腹瀉疫情升溫，近期就診明顯上升（紅線處），創下五年同期新高。（圖／疾管署提供）

疾管署副署長曾淑慧表示，國內第2周（1月5日至11日）腹瀉門急診就診累計169,747人次，較前一周149,477人次上升13.6%，為近5年同期最高且近期呈上升趨勢；另全國近四周（2024年第51周至2025年第2周）共接獲 194起腹瀉群聚通報案件，亦為近5年同期通報數最高，發生場所以餐飲旅宿業最多，其中病原體檢驗陽性案件計92起，以檢出諾羅病毒（ 88件，占95.7%）為多。

疾管署說明，近期腹瀉群聚案件檢出病原以諾羅病毒為多，其傳染力強，潛伏期約10-50小時；而細菌性病原檢出金黃色葡萄球菌、仙人掌桿菌為主，潛伏期為數小時至5天。

疾管署指出，腸胃炎主要症狀為噁心、嘔吐、腹瀉、腹絞痛、發燒等，症狀可持續1至10天，病程長短取決於所感染的病原種類及個人的免疫力，小於5歲的幼兒、老人及免疫力較差者症狀會較嚴重。

至於傳播途徑，包含食用受汙染的食物或飲水、與病人接觸（如與病人分享食物、水、器皿；接觸到病人的嘔吐物、排泄物或吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫；或接觸到病人曾接觸的物體表面）而感染，常造成校園、餐飲旅宿場所等大規模群聚事件。

▲疾管署示警國內腹瀉疫情，提醒注意諾羅病毒衛教。（圖／疾管署提供）

疾管署指出，適逢年末、農曆春節將至，民眾出遊、聚餐時，應落實如廁後、進食或備餐前正確洗手，因為酒精無法有效抑制諾羅病毒，一定要使用肥皂或洗手乳。此外，應注意食物貯存或調理過程應符合衛生條件、避免生熟食交叉污染、食物徹底煮熟再食用（尤其是蚵、貝等帶殼水產），以預防腸胃炎傳播。

疾管署提醒，若出現疑似症狀，除了儘速就醫並在家休息，並補充水分與營養，必要時補充電解質，也要落實正確洗手，以降低腸胃炎傳播的風險。

▲諾羅病毒感染照護方式。（圖／疾管署提供）