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新北警斬金行動瓦解詐團　成效彰顯署長張榮興親赴嘉勉

▲新北市警方斬金行動，成功破獲詐團車手水房，警政署長張榮興親自前往嘉勉。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲新北市警方斬金行動，成功破獲詐團車手水房，警政署長張榮興親自前往嘉勉。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市政府警察局近期積極執行3波「斬金行動」專案，成功瓦解大型詐欺假出金集團，共計查獲犯嫌56人，並查扣現金1301萬餘元，以及現值128萬元的黃金460.75公克，更意外查獲毒品分裝場，成效十分彰顯，今天（17日）警政署長張榮興特赴新北市刑警大隊，嘉勉「斬金行動」專案有功人員。

警政署長張榮興表示，本次行動是近年查獲來最大的出金詐欺集團的矚目案件，希望新北市能夠再接再厲將詐騙集團的產業鏈一舉殲滅，警政署每日於165打詐儀錶板公布最新詐欺態樣與案件數據，希望協助各警察機關即時掌握犯罪趨勢，也讓民眾瞭解詐欺的現況。

▲新北市警方斬金行動，成功破獲詐團車手水房，警政署長張榮興親自前往嘉勉。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警政署長張榮興視察斬金行動查扣贓證物。（圖／記者陸運陞翻攝）

新北市政府警察局局長廖訓誠強調，維護治安、保護民眾財產安全是警察的天職與使命，面對詐欺集團危害社會治安、戕害民眾財產，新北市警察局將持續強化打擊力道，結合大數據分析、科技偵查等策略，持續精進打詐策略，秉持專業、效率、團隊的精神，全力掃蕩不法，維護市民安全有序的生活環境。

▲新北市警方斬金行動，成功破獲詐團車手水房，警政署長張榮興親自前往嘉勉。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警政署長張榮興嘉勉本次行動人員。（圖／記者陸運陞翻攝）

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