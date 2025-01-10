新北特警斬金畫面曝！剿滅31處水房　19歲車手7個月經手1.3億

記者陸運陞／新北報導

新北市警方有鑒於近期投資類型詐騙，據詐欺防制辦公室統計，佔受理詐騙案件比例高達25.01%’、 財損金額佔比高達 65.81%；特別成立執行「斬金行動」，在北中南各地，查獲車手水房共31處，查扣不法所得1千3百多萬，並逮獲56人，其中1名車手匯款次數高達2187次，經手贓款1億3千多萬元。

▲新北刑大執行斬金行動，全台共查獲31處水房。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，經新北市警察局詐防辦統計，近期詐騙案件高發類型為假投資型，其中手法不乏在各社群網路，投放假投資廣告、假冒名人、財經專家，以「領取飆股」、「免 費贈書」、「投資虛擬貨幣」或「高報酬率」等話術，誘使被害人加入群組、APP等方式，以騙取被害人金錢，佔所有詐騙案比例25.01%、財損占比高達 65.81%。

▲新北刑大執行斬金行動，查扣贓款1千3百多萬元。（圖／記者陸運陞翻攝）

新北市警察局分析此資訊，由台北地檢署指揮，並相刑事局通報，逐一過濾出近期使用此手法詐團金流，發現該車手組織及水房遍佈全台，警方成立「斬金行動」專案小組，針對北、中、南三區分別三波行動，共查獲31處先後逮獲29歲游姓、45歲李姓、42歲余姓車手水房負責人，以及相關成員共56人。

本次查緝行動，警方赫然發現，游男所負責的北區水房，旗下一名19歲李姓車手，加入車手集團短短7個月期間，所經手匯款次數高達2187次，出金、收入贓款共計1億3千多萬元。

新北市警方本次行動，共查扣現金1,301多萬元、黃金 460.75 公克 (現值約 128 萬元)、匯款單一批、自小客車2部、電腦5臺、手機 74 支、點鈔機2臺等證物，另外一併查獲 1 處毒品分裝場，查扣第 三級毒品愷他命 1.2 公斤、哈密瓜錠 345 公克、毒品咖啡包 1,466 包及分裝工具一批。

▲新北刑大執行斬金行動逮捕56人，其中一名19歲車手7個月經手過億贓款。（圖／記者陸運陞翻攝）

新北市政府警察局呼籲，民眾如果在社群網站上接 觸到假投資廣告，特別是以高投報、報名牌、保證獲利等手法，誆騙需面交現金、黃金等不合理狀況，並有收到詐團假獲利出金的匯款，符合「假投資詐欺常見特徵自我檢測表」中任一特徵即可能遭到詐騙，應立即停止交付財物以降低財損，並撥打「165」反詐騙專線或儘速就近前往警察機關報案，有助於追回部分損失，協助警察全面地打擊詐騙犯罪，保護市民的財產安全。