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社會 社會焦點 保障人權

摳腳檳榔大叔化身直播正妹　戀愛腦粉絲狂斗內...真相曝光崩潰了

記者陸運陞／新北報導

新北市刑事警察大隊近期獲報，有民眾報案稱，透過直播平台結識女友後，但「交往」一陣子後，無力在直播平台斗內，LINE就慘遭封鎖失聯，被害民眾憤而報案，警方追查，竟是不肖直播經紀公司，招募帥哥、美女直播主為幌子，由嚼檳榔、摳腳大叔代聊、談戀愛，騙取粉絲掏錢在平台斗內。

▲▼陳男成立經紀公司，騙取粉絲斗內目前已有5人受害。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲直播主白白配合陳男的經紀公司，騙取戀愛腦粉絲斗內。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，28歲陳姓男子成立直播經紀公司，隱身在新北市三重區三和路四段商業大樓內，除了招募帥氣、貌美的男女直播主，推薦到各大平台直播，另又招募「大叔們」，並發放教戰守則代聊，與不知情的粉絲們聊天、談戀愛；警方調查，已知4男1女受騙上當，受損金額220多萬元。

警方調查，代聊大叔們透過LINE、交友軟體搜尋被害人，再誘導到直播平台，或要求直播主們在直播平台內，邀請粉絲們私下加LINE，再由代聊大叔們關心問候、分享生活點滴，進而演變成男、女朋友，再以「公司舉辦競賽需要支持」、「在公司被欺負看不起」及「需要點數支持完成夢想」讓被騙民眾掏錢斗內。

▲▼陳男成立經紀公司，騙取粉絲斗內目前已有5人受害。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲白白(綠背心)也遭警方依詐欺、組織等罪移送偵辦。（圖／記者陸運陞翻攝）

然而被害人透過平台以新台幣1元換取3點，再購買平台內價值不同的禮品斗內，支持男、女友的競賽活動，直到斗內超過約10至30萬新台幣禮品，才能和自己的直播主男、女友私下碰面約會，但也會取決於斗內金額多少，來決定碰面時數及內容，但都僅止於碰面、牽手、吃飯等。

警方前天（13日）前往三重商辦破門攻堅，一舉逮獲13男7女，並逮獲暱稱「白白」的直播主，而28歲白姓女子供稱，透過面試加入該經紀公司，簽訂合約後由公司代聊，從斗內分取40%獲利；經追查，代聊大叔們每月抽成高達10萬元以上，主管加給每個月高達12萬元。

警方查扣帳冊、聊天教戰守則、桌上與筆記型電腦34台、現金33萬8,500元及進口轎車1部等證物，後續將持續清查其他被害人。而主嫌陳男辯稱，公司一切行為皆為合法生意，斗內都是粉絲們心甘情願。詢後警方依組織、詐欺等罪將陳男移送新北地檢署偵辦。

▲▼陳男成立經紀公司，騙取粉絲斗內目前已有5人受害。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方攻堅，發現都由嚼檳榔的摳腳大叔代聊，騙取戀愛腦粉絲斗內。（圖／記者陸運陞翻攝）

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