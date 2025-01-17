沒錢叫拖吊車「保險桿垂地」硬上國道　救護車衝來救人超傻眼

記者楊永盛／苗栗報導

實在有夠扯！一名陳姓男子今天在台中市平面道路發生車禍，左後保險桿脫落，他因為錢不夠不敢叫拖吊車，硬著頭皮把受損車子開上國道3號，想要一路開回苗栗縣造橋鄉修車廠，不料開到苗栗苑裡路段時，因為行駛路肩，加上車子毀損，其他駕駛人以為他出車禍，通報救護車關心，警方立即攔下，開出2張罰單、至少罰款6,000元，得不償失。

▲陳姓男子在台中發生車禍，沒有錢叫拖吊車，硬是開著受損轎車上國道被攔，先吃2張罰單。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

國道第2大隊警方說，今天中午12時接獲用路人通報，指在國道3號北向153公里、苑裡路段，有一輛白色轎車一直違規行駛路肩，而且左後保險桿脫落刮地，疑似發生車禍，救護車立即前往察看，沒想到救護車在車前意圖轎車停下時，白色小客車反而冒險超車繼續往前，救護人員只能無奈返隊。

後來，警方巡邏車現身，示意轎車到避車彎後，才知道違規駕駛陳男（39歲、台中人）竟是一路自台中違規上路。陳男供稱，在台中發生碰撞事故後，想要開到苗栗造橋鄉相識親友修車廠維修，因為身上帶著現金不夠多，不敢叫拖吊車，才直接開著受損轎車上國道，一路在路肩慢速行駛，結果，右前輪胎又在國道上爆胎。

警方說，陳男酒測值為0，但行為違反道路交通管理處罰條例第30-1條（設備脫落行駛道路）、第33條第1項第9款（違規行駛路肩）規定製單舉發，至少得繳交6,000元罰款。

警方呼籲，用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀，立即停靠路肩或避車彎，人員下車面向來車，退到安全處，並利用1968App警政報案功能向國道警方報案求援。