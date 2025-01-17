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東港安泰醫院拆違建！承包商「插花」惡搞　警強制抬離上銬送辦

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府從本月14日起展開東港安泰醫院D棟大樓及動力中心違建拆除作業，但安泰醫院先前委託的陳姓承包商仍持續在D棟大樓違建的6樓頂進行拆除作業，由於縣府拆除進度將於今（17）日推進到該地點，16日再次告知院方及承包商撤離機具；但今日上午陳姓包商未撤離並堅持作業，經多次柔性勸說不從，嚴重影響公務執行，最後依妨害公務罪嫌送辦。

▲東港安泰醫院陳姓包商被抬離現場移公共危險罪嫌送辦 。（圖／屏東縣政府提供）

▲東港安泰醫院陳姓包商被抬離現場依涉嫌妨害公務罪嫌送辦 。（圖／屏東縣政府提供）

縣府14日進場執行安泰醫院違建拆除作業時，受醫院委託進行拆除的工作人員及機具始終不肯撤離，連日來縣府和警方不斷勸說陳姓承包商，請他配合停止作業，但陳姓承包商堅持不肯，並且在沒有安全圍籬狀況下，以怪手強力拆除D棟大樓違建頂樓，由於D棟大樓緊鄰停車場，拆除過程中物品從高處噴飛而下，差點波及一旁停放的車輛，險象環生。

▲東港安泰醫院陳姓包商被抬離現場移公共危險罪嫌送辦 。（圖／屏東縣政府提供）

縣府16日最後通牒要求撤離，當時業者即嗆聲要繼續履行與東港安泰醫院的合約，17日上午縣府城鄉處會同東港警分局再次勸導陳姓承包商，陳姓承包商堅持要求由安泰醫院「說中止才行」，與縣府、警方人員僵持，東港警分局在9時20分許依法宣告，陳姓承包商已妨害縣府公務進行，限時他在9時45分前離開。

但陳姓承包商還是不肯，警方隨後進行強制驅離，陳姓承包商一度坐在地上抗拒不配合，安泰醫院人員遲遲不出面，在縣府及警方再三要求下，安泰醫院總院長蔡宗昌才出面勸說合約問題以後可以再處理，陳姓承包商依然執意，警方最後將他強制上銬抬離現場。

▲東港安泰醫院陳姓包商被抬離現場移公共危險罪嫌送辦 。（圖／屏東縣政府提供）

縣府表示，縣府依法執行拆除安泰醫院違建，公權力不容挑戰，也請安泰醫院妥適處理與包商間的合約問題，不要影響拆除作業進行，保護民眾及病患安全。

▲東港安泰醫院陳姓包商被抬離現場移公共危險罪嫌送辦 。（圖／屏東縣政府提供）

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