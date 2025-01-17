誘高中女拍露骨照「要看妳很色很騷樣子」　噁狼急掏20萬和解

▲高雄男誘使女高中生自拍私密照傳給他。（示意圖／photoAC）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名萬姓男子在網路認識高中少女小莉（化名）後，交往成為男女朋友，萬男經常傳「我看不到你色色的樣子啊」、「拍更羞恥的給老公看看」、「老公要看妳很色很騷的樣子」等露骨簡訊，誘使小莉拍下40多張私密相片傳給他欣賞，後來被小莉家人得知，氣得提告，萬男坦承犯行還拿20萬元和解，但仍被法官依引誘使少年自行拍攝猥褻行為之電子訊號罪判徒刑2年。

判決指出，萬男2023年6月間透過網路交友軟體CHEERS認識小莉，進而交往成為男女朋友，才剛交往沒多久，萬男就一直傳「我看不到你色色的樣子啊」、「拍更羞恥的給老公看看」、「等等去拍色色的影片照片」、「老公要看妳很色很騷的樣子」「去學校拍色色的好了」、「老婆等等走出去巷子露奶拍影片逛街給我看，要拍到街道跟妳的臉喔」的簡訊，洗腦小莉拍私密影像。

而小莉也禁不住萬男的軟磨硬泡，陸陸續續拍了40多張裸露的私密照片，傳給萬男，後來小莉家人發現她行為舉止怪異，追問之下才得知萬男的惡行，報警提告。

法院審理時，萬男坦承犯行，也趕快拿出20萬元和小莉及家人和解，法官考量他誘使小莉自行拍攝裸露照片手段尚屬平和，也沒有散布照片，審酌犯罪整體情狀後，依兒童及少年性剝削防制條例的引誘使少年自行拍攝猥褻行為之電子訊號罪處有期徒刑2年，全案還可上訴。