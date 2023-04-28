她嗨穿新衣服　被姊大罵「露肚子很騷」！網一看驚：超有氣質

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者屠惠剛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

時序逐漸進入夏天，不少人的衣櫃已經換季，也趁機添購不少新衣服。一名女網友透露，最近剛買了一件新衣服，由於衣長比較短，因此會露出一點小蠻腰，沒想到姊姊看到後卻說「露肚子很騷」，還攻擊她的身材，讓她相當火大，因此PO文想問問看其他人的想法。

原PO在Dcard發文表示，最近剛買的新衣服到貨了，是一件短版排扣上衣，胸前有5顆小鈕扣，領口和衣襬則是現在正流行的「木耳邊」。她穿上身剛好會露出性感鎖骨、肚子以及小蠻腰，搭配淺色系褲子，簡單又好看，未料姊姊看到後卻說，「這樣露肚子很騷，很像89妹」。

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原PO急忙解釋，「89妹不會穿這種衣服」，而且短版上衣只有露出一點點肌膚。結果姊姊竟開始攻擊她的身材，說「妳肚子那麼肉，本來就不適合露肚子」，讓她聽了十分生氣，直呼雖然知道大家對美感有不同見解，但一直被否定攻擊，感受真的很差，也想了解大家對這類衣服的看法。

文章曝光後網友紛紛表示，「我覺得很好看啊，有一種很青春的感覺，你姊只是單純想嗆你吧」、「我很喜歡欸，這件衣服我買了兩個顏色」、「我勸妳姊少管閒事」、「拜託現在外面很多件更露的好嗎？妳這個算有點設計感的露，看起來是有氣質的」、「姊姊是否沒跟上最近的穿搭流行…看最近很多韓貨都喜歡出會露腰肚的短版上衣說」、「大學生都這樣穿啊」、「明明就超有氣質，很多韓妞都這樣穿欸」。