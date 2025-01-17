黃麟凱槍決前吃雞腿！　各國監獄「死囚最後一餐」大公開

▲黃麟凱最後一餐有雞腿、豆干、海帶、白飯、香菸、高粱及啤酒。（中國時報／柯毓庭攝）

文／CTWANT

現年32歲的黃麟凱於2013年以童軍繩勒斃前女友母親，而後再性侵勒斃前女友，被依《殺人罪》、《強制性交殺人罪》等多項罪名判處死刑，成了台灣最年輕的死刑犯，台北看守所昨（16日）晚間10時2分已執行槍決。對此，黃麟凱的最後晚餐也被曝光，據悉看守所準備了雞腿、豆干、海帶、白飯等餐點，另外還送上香菸、高粱及啤酒，究竟世界各國的死刑犯「生前最後一餐」吃什麼？帶您一次看。

知名大胃王YouTuber路路（賴泳年）先前曾以「各國死刑犯的最後一餐」為題發布影片，內容提及有些國家可讓死囚自行挑選菜色，不過有預算上的限制，而多數則由獄方決定，其中「1亞洲國家」伏法前竟沒得吃，盤點6個國家斷頭飯：

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台灣：滷味、高粱、香菸

台灣死刑犯執行槍決前，獄方會準備冷盤滷味，且一定會有2顆「不切的滷蛋」，傳統習俗中象徵著今生已「圓滿」，吃完後就可以好好上路。至於為何還要特地準備菸酒？這是因為多數囚犯在伏法前多半會沒胃口，只會一直抽菸跟喝酒。

中國大陸：飯菜、一塊生肉

中國監獄準備的「生肉」並非是要讓受刑人食用，而是讓他們帶著走，目的是希望囚犯死後若在投胎路上遇見惡犬攔路，可以丟生肉引開惡犬的注意力，以免靈魂遭撕咬無法投胎。

俄羅斯：麵包、白開水

俄羅斯對死刑犯從不心慈手軟，認為犯下滔天大罪的人不必吃太好，因此一塊麵包及一杯白開水，能讓受刑人吃飽就好。

日本：豬排飯

豬排飯在日本代表著「勝利」的意思，也意味著「重新出發」，通常在上陣考試、比賽前或慶祝時，日本民眾都會吃豬排祈求好運，對於死刑犯而言則是象徵著來世重新開始。

美國：死囚自行挑選菜色，餐費預算40美元（約新台幣1316元）

相當重視人權的美國，會讓死刑犯自由決定上路前的最後一餐，不過僅提供約1300元的餐費，其中有囚犯點過一盒Pizza、薯條、多力多滋、草莓冰淇淋、草莓奶昔和櫻桃可樂，不過他還來不及吃完就被處死；最奇葩的是，有位囚犯僅點了一顆黑橄欖，不過這顆黑橄欖最後卻是在口袋中被找到，背後用意令人匪夷所思。

新加坡：沒有斷頭飯

有別於台灣的最後一餐，新加坡會幫死刑犯拍攝「最後一張照片」且允許他們穿便服拍照，行刑後再將照片交給家屬留念，不過死囚依然可以向獄方要求吃自己喜歡的食物。

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