刑場內部曝光！檢察官先宣讀判決再槍決　死刑犯執行流程曝光

▲台北看守所內刑場是鐵皮屋搭建，牆上掛著佛像。（資料照／台北看守所提供）



記者黃哲民、陳詩璧／台北報導

曾經執行過30名死刑犯的前法警陳志明談到執行槍決的過程，由執行科檢察官訊問受執行人驗明正身、核對有無提出救濟程序後，讓受執行人講完最後陳述，接著到刑場坐著吃最後一餐，等死囚吃完後，法醫上前打麻藥，再由2名法警扶至刑場沙地區，放在死囚的綿被上，由法警開槍槍決。

▲台北看守所內刑場會有個小法庭，會先宣讀判決之後，再帶到後方的沙場。（資料照／台北看守所提供）

檢察官要訊問受執行人驗明正身、核對有無提出救濟程序還沒處理完，例如聲請釋憲、聲請再審、非常上訴等，若都沒有，就讓受執行人講完最後陳述，接著去吃最後一餐，過往是滷蛋豆干海帶一碗白飯之類，不一定有雞腿，通常會有一小瓶全新的高粱酒、一包全新的菸。

▲死刑犯的最後一餐，早期只有魯蛋、海帶和豆干，後期因為準備上較麻煩，改為便當。（圖／記者陳詩璧製）

等死囚吃完、喝完、抽完菸都做完，法醫會上前施打麻藥，再由2名法警攙扶到刑場，並已鋪好死囚的綿被，讓他趴著從背部射擊心臟部位。

陳志明提到，早期死囚的最後一餐，只有簡單的魯蛋、豆干跟海帶，後來才換成了便當、高粱酒和香菸，他們會坐在類似木製課桌椅用餐。至於槍決的方式，也會因為是否有器官捐贈的死囚而分為兩種；面對器捐死囚，槍管要對著左後耳骨打腦幹，一般槍決則是從死囚左後側瞄準心臟射擊，「但在2020年之後，已停止死囚器官捐贈。」他說。

▲▼槍決死囚時，一般槍決，法警會站在死囚的左後方，朝心臟方向開槍（上圖），2020年前死囚器捐，則是從左耳後方骨頭處開槍（下圖）。（圖／記者林挺弘攝）