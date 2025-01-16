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性侵絞殺前女友3度判死　「勒死比較不痛苦」黃麟凱關押12年終伏法

▲▼黃麟凱殺死王家母女遭判死刑，卻申請釋憲躲避槍決執行。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲黃麟凱（右）2013年服役時，殺害王姓前女友及其母親，2017年判死定讞，將於今（16日）晚伏法。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者黃哲民／台北報導

新北男子黃麟凱2013年前服役時，懷恨王姓女友跟他分手並向他催討20萬元債務，利用放假離營機會，潛入入王家以童軍繩絞殺王女及王母，更於王女死前性侵得逞，一審到更一審共3度判處黃男死刑，最高法院2017年駁回上訴定讞，黃男將於今（16日）晚在台北看守所內刑場被執行槍決。

黃麟凱是總統賴清德去年（2024年）5月就職、新政府上任以來，法務部長鄭銘謙首度簽准死刑執行令的對象。現年32歲的黃男和王女是高職班對，2人在黃男畢業入伍前分手，王女發現託黃男保管的20萬元存款被花光，要黃男還清，雙方家長碰面協調，王女堅持全額討回。

▲▼黃麟凱殺死王家母女遭判死刑，卻申請釋憲躲避槍決執行。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲黃麟凱（中）殺死王家母女被判死刑定讞，卻聲請釋憲企圖躲避執行槍決。（圖／記者陳豐德翻攝）

黃男怪罪王女無情，2013年10月1日下午利用部隊放假，用棉被收納套剪2個洞當頭套蒙面，持備用鑰匙侵入王家。當時王母獨自在屋內午睡，黃男認為王母瞧不起他是單親家庭小孩，先以童軍繩勒死王母，但右臉頰被王母指甲劃出1道血痕。

黃男躲在屋內等王女傍晚5點多下班到家，加以綑綁性侵後也用童軍繩勒斃，留在屋內搜刮財物。王父正好回家，發現家門異常反鎖，下樓求助。

黃男趁機躲到屋頂，當晚11點多被捕，起初假冒忘帶鑰匙的住戶，被警方識破他臉上抓痕，才承認殺害母女2人，但否認性侵王女，辯稱：「勒死比較不痛苦！」更冷血說：「勒到她（王女）鼻血都噴出來！」

黃麟凱是案發同年《軍審法》修正施行、軍法移交司法審判後，首名犯下殺人重罪的現役軍人，到案被關押至今。一、二審均以黃男手段兇殘、泯滅人性，若判無期徒刑不足以還死者與家屬公道，且假釋重返社會、年僅40多歲恐有再犯之虞等理由，將黃男殺害王母犯行依殺人罪判處無期徒刑，殺害王女犯行依強制性交而故意殺人罪判處死刑，合併執行死刑、褫奪公權終身。

最高法院認為判死理由不備，2016年發回更審，要求查明是否構成《兩公約》所稱「情節最嚴重之罪」而須判死情形。

高院更一審指黃男是基督徒，抄佛經給王家宣稱道歉，其實是求免死的「機械性舉動」，且落網過程不符合自首減刑條件，2017年1月仍判黃男死刑。

黃男在二審審理期間，刻意對著媒體鏡頭鞠躬向王父等家屬道歉，全案第2度上訴最高院召開生死辯論庭，黃男被提訊出庭，下跪向王父表示：「將來的每一天，都會懷著道歉的心！」

王父拒絕接受，歷次出庭均臭罵黃男「畜生不如」、「百分之百沒有教化可能！」，要求「我就是要他判死刑就好了！趕快速審速結！不要再有人被害！」、「一定要判他（黃男）100個死刑！」、「趕快拖去槍斃！」

最高院認為黃男預謀絞殺王女，且偶遇王母先加以殺害後，仍執意遂行原定計畫，更先性侵王女再行凶，全無道德罪惡感，泯滅人性、惡性至極，已達罪無可逭程度，更一審認定黃男對王女強制性交而殺害犯行，屬於《兩公約》所定「情節最重大之罪」，依法可判死刑，並無違誤，2017年7月駁回上訴，黃男死刑定讞，再關押7年半，今傍晚伏法。

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