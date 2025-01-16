女子退租後失聯…房間留滿地「糞便+垃圾」　清潔員當場嚇跑

▲房間滿是垃圾。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

浙江杭州一名房東李太太近日在網上表示，一名26歲的女租客告知她要退租後，竟在房內留下「垃圾山」，甚至浴室、浴室外圍的地板都是糞便。李太太崩潰直呼，「連請來的清潔阿姨都嚇到當場離開，只能我自己打掃了。」

據《大風新聞》報導，李太太表示，「我當時還覺得她白白的，很漂亮，當時收取了2個月約6000元的房租，作為押金（人民幣，下同），她一直都有按時交房租，我房子家電都有，她算是拎包入住。」

李太太說道，「她某天說不續租了，我說等驗屋後退押金，之後她就失聯了，她從來沒有拖欠過租金，我對她很信任，看她都不回消息，我就去租屋處找，結果震驚了，房間門剛推開，就能看到垃圾，紙箱、垃圾袋、餐盒、衣物等，鋪滿了整個房間地板，垃圾堆積如山，浴室更是滿滿的糞便，還有塑膠桶裝滿尿。」

▲▼李太太表示，屋內滿地糞便。（圖／翻攝自微博）

李太太表示，當時她請了2名清潔人員，對方看到屋況後，都拒絕了清掃的要求，「這些垃圾大多都是生活垃圾，有便當、紙盒、包裝袋、膠帶等等，大約裝了10幾袋，沙發、床、衣櫃等都丟了，全部都不能用了，這些家具都不乾淨了。」

李太太最終無奈說道，「發現問題後，我一直給她打電話，但一直是關機，因為有押金，沒有太大的損失，起初發到網上是感覺吃驚，沒想到引發了網友的廣泛關注，也沒有想向該名租客追討損失。」