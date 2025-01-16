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在野黨大刀砍預算　卓榮泰親上火線憂「五大弱化」：勿報復性刪減

▲▼行政院「114年中央政府總預算相關說明」記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院「114年中央政府總預算相關說明」記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院將在下周二1月21日休會，朝野自昨天起協商114年度總預算案，由於在野黨刪減、凍結多項預算，除刪光部會文宣費外，甚至有3個部會業務費只剩1元。為此，行政院長卓榮泰今（16日）率9部會首長召開記者會，呼籲在野黨團傾聽民意，審慎使用手上的權力，理性監督、理性審查，不要為一己情緒報復性刪減，讓國家的發展停滯不前。

卓榮泰說，今天一起透過記者會的方式，執政團隊要向國人表達，目前114年度中央政府總預算還在國會審議中，在野黨團提出諸多不合理的預算刪減案，嚴重影響政府施政，直接讓國人福祉權益受到極大威脅，各項預算刪減嚴重影響國家重大發展。

卓榮泰提到，今天上午賴總統在總統府邀請韓國瑜院長，會見即將出訪到美國祝賀川普總統就職的代表團，總統也交付韓院長三項任務，「我們非常樂於看到能團結一致走向世界，也非常珍惜看到這樣的場景」。如同賴總統所說的，目前台灣最重要的就是團結，對外要團結一致，同樣的在國內，更期待朝野理性合作共同努力。

卓榮泰表示，這兩天看到很多工商團體、學術工作者、科技專家、藝文工作者等許多民間團提，都擔憂總預算刪減到這程度，會對國家帶來負面影響，紛紛出面希望再也黨團懸崖勒馬，我們也希望在野黨團傾聽民意，為國家著想。

「114年已經開始大半個月，但總預算遲遲未審查完畢。」卓榮泰說，中央政府預算的運作出現諸多不確定狀況，這幾天很多部會首長跟機關代表開始密集與立法院協商，卻一下子看到在野黨團提出3000多案，要進行各種大幅刪減跟凍結中央政府總預算。

「我特別要在這裡呼籲再也黨團，立法監督行政是憲法給國會的權力，但監督審查預算的權利要審慎行使，應該建立在對國家有益的方向。」卓榮泰說，審查預算不是宣洩情緒或報復性審查，這會對國家帶來極大的不安，也對人民福祉帶來危害。

卓榮泰說，針對中央政府總預算，在野黨提出的通刪案，將造成國家五大弱化：

第一，弱化國家整體競爭力，讓台灣在面臨競爭國家時，讓競爭對手有迎頭趕上的機會，這個威脅會因此加大。

第二，弱化維護國家安全的國防實力，更會讓敵對勢力有機可趁，繼續擴大侵擾台灣的威脅。

第三，弱化科技發展維持優勢的實力，將使國家喪失繼續進步，維持民主供應鏈重要關鍵角色的地位。

第四，弱化所有公務人員工作績效、學習進步與服務人民的各項能力，通案性大幅刪減業務費、事務費、設備費跟水電費，影響公務人員工作以及服務人民的績效跟合理性；刪減旅運費，會讓我們失去跟國際的連結，失去學習進步的機會，更嚴重的，連國內旅運費都刪減，將使中央地方的合作溝通，跟公民團體的各項合作會失去總總機會。

第五，弱化政府與人民溝通說明重大政策的能力，因為通案大幅刪減媒體宣傳費，讓政府無法透過媒體澄清說明各種重大政策，更嚴重的是會助長錯假訊息橫行，更大的危害國家跟社會。

「這五個弱化，將使政府在公共建設、打詐、治安、農業發展、經濟發展各方面都面臨停擺的可能性。」卓榮泰舉例，行政院經濟發展委員會做的各項決議，其中如中小微企業的多元振興方案、長照3.0、青年海外百億圓夢基金等，因為各項預算如果被刪，無法從現在開始逐步推動。

卓榮泰說，政府積極推動的全社會防衛韌性安全跟強化國家要對天災緊急狀況應變和社會韌性，也因為預算不合理的刪減而可能停滯，因此我們必須全力捍衛政府正常運作人民正常生活，捍衛國家長期競爭力。

「我要再度籲請國會在野黨團，請審慎使用手上的權利，理性監督、理性審查。」卓榮泰喊話在野黨，不要為一己情緒報復性刪減，讓國家的發展停滯不前。目前很多預算都直接影響到百工百業，更影響到淨零碳排、學術研究、藝文產業、人權等各項領域，都將因為這樣的不合理刪減而無法推動，影響非常巨大。

卓榮泰強調，執政團隊願意理性溝通，用道理來跟國會做必要的說明，也籲請國人支持政府，讓人民可以正常生活國家可以正常發展。

卓榮泰說，快過年了，總預算目前這種狀況，讓許多基層公務人員、聘用人員、學術研究的青年朋友、在校教授老師，都因為這種不確定性產生非常大的不安，希望能讓立法院國會再也黨團聽到民間的聲音，「我們願意，朝野還是共同合作，為人民推動各種法案政策，發展國家未來的長遠計劃，期盼立法院能做出正確決定，大家一起過一個好年」。

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