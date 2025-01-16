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乾冷空氣接力「再一波低溫探7度」　下周五冷氣團捲土重來

▲▼羽絨衣,行人,路人,低溫,寒流,冬天,濕冷,輻射冷卻,乾冷,保暖,禦寒,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲冷氣團灌乾冷空氣，今晨低溫接近強烈冷氣團等級。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

冷氣團帶來乾冷空氣，今（16日）晨冷空氣強度接近強烈冷氣團等級，明後天持續受冷空氣影響，加上輻射冷卻助攻，周六清晨前局部空曠地區可能出現7到9度低溫，周六白天回暖，好天氣將持續到下周四，下周五估再有冷氣團影響，水氣增多，一直到過年前可能轉濕冷天氣。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，隨南方水氣遠離，大陸冷氣團冷空氣南下，今日清晨在台南以北到宜蘭空曠地區普遍有10度或以下的低溫，最低溫仍是在苗栗三灣的大河站只有7.5度，新北石碇則是7.8度，新北五股也只有8.8度低溫，台北站清晨的最低溫也來到12.6度，接近強烈大陸冷氣團門檻值12.4度。

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隨水氣離開後，吳聖宇指出，今明天持續受乾冷空氣影響，除東北季風迎風面的大台北、東半部局部偶有零星小雨或飄雨外，西半部普遍晴到多雲。

周六白天冷空氣減弱，各地多雲或晴，晚間起到周日白天有微弱鋒面掠過，周日晚間起到下周一東北季風稍增強，但水氣並不多，各地雲量增加，不過降雨不明顯，只有在東半部及各地山區有局部小雨，天氣稍有變化但影響有限。

下周二到下周四持續東北風到偏東風的環境，水氣仍少，吳聖宇分析，各地大致維持多雲或有陽光天氣，沒有明顯降雨訊號，很適合年前大掃除。

吳聖宇指出，再下一次明顯的東北季風增強或是大陸冷氣團南下，可能要等到下周五才會出現，同時水氣也將增多，一直到過年前這段期間，有機會再轉為偏冷而且有下雨機會的天氣型態，尤其迎風面的北部、東半部一帶看起來降雨的機會高，整體影響程度仍有待觀察。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，今日溫度較偏低，北部、東北部白天高溫只有15到16度左右，中部及花東地區白天高溫也只在17至20度之間，南部白天高溫仍有21至23度。明日白天各地溫度將較為回升，北部、東北部及花蓮地區白天高溫16到18度，中部及台東高溫可到20到22度，南部高溫約22到24度左右。

明天轉為乾冷後，夜晚清晨要留意輻射冷卻低溫，吳聖宇預估，一直到周六清晨為止，台南以北到宜蘭一帶空曠地區在夜晚到清晨這段時間配合輻射冷卻作用，可能有7到9度低溫發生的機會，高屏、花東一帶空曠地區也將有11到13度低溫，台北市低溫預估落在12到14度，中北部、東北部市區低溫大致落在11到14度之間，南部及花東的市區低溫則是在13到15度左右。

周六白天溫度將有所回升，不少地方有陽光出現機會，但因大環境風向大致都還是東北風或偏東風，不會一下子就明顯回暖，不過跟這幾天冷空氣影響的時候相比，整體溫度緩和舒適，陽光下會感覺比較溫暖。

不過吳聖宇提醒，周六夜晚清晨仍要留意輻射冷卻造成的局部低溫現象，部分空曠地區仍不排除有接近10度上下的低溫發生機會，日夜溫差變化大。下一波明顯降溫時間點可能要等到下周五才會開始，有機會又是大陸冷氣團等級的冷空氣影響台灣。

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