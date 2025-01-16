必勝客+達美樂「半價比薩」限時開吃！下殺口味一次看

▲必勝客年前加碼指定大比薩外帶半價。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

農曆年前再加碼！必勝客祭出限定6天「指定大比薩半價」優惠，網羅多達16種口味通通下殺，1月18日起開跑；達美樂則推「火山系列比薩」不分平假日皆可享5折好康。

▲必勝客網羅最多16種口味比薩可享半價優惠。

●必勝客

必勝客祭出限定6天「外帶單點大比薩半價」加碼優惠，1月18日、1月19日周末可享16熱銷口味比薩下殺半價；1月21起至24日連4天則推平日限定11款經典大比薩同享外帶半價優惠。

周末優惠口味有夏威夷、雙層美式臘腸、四小福、日式照燒雞、黃金咖哩海鮮、義式迷迭香雞腿、海陸總動員、熱帶鳳梨海鮮總匯、BBQ黃金嫩雞、雙拼比薩-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福、雙拼比薩-BBQ黃金嫩雞+四小福、松露干貝鮮蝦起司、法式海陸盛宴、經典費城起司牛肉、金沙黃金脆雞、泰式檸檬椒麻豬。

平日優惠口味有夏威夷、雙層美式臘腸、四小福、日式照燒雞、黃金咖哩海鮮、義式迷迭香雞腿、海陸總動員、熱帶鳳梨海鮮總匯、BBQ黃金嫩雞、雙拼比薩-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福、雙拼比薩-BBQ黃金嫩雞+四小福。

▲達美樂春節限定「龍蝦舞干貝火山披薩」限時下殺半價。（圖／記者蕭筠攝）

●達美樂

達美樂即日起不分平假日祭出「火山系列大披薩／巨無霸披薩半價」限時優惠，像是春節限定「龍蝦舞干貝火山披薩」也同享優惠，火山熔岩醬則開放起司、奶香2種任選；大披薩口味有25種任選、巨無霸披薩則推24款下殺，詳細優惠內容可至官網查詢。