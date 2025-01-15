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金門人也能叫「Uber Eats」了！加碼收限時優惠碼

▲▼Uber Eats上架金門。（圖／Uber Eats提供）

▲Uber Eats宣布於金門正式上線。（圖／Uber Eats提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

外送平台「Uber Eats」今（15）日宣布正式於「金門」上線，網羅在地經典百年名店美食、各大連鎖超商超市像是家樂福、Mia C’bon等，通通開放線上輕鬆採買再幫送到家，同步祭出限時優惠碼。

▲▼Uber Eats上架金門。（圖／Uber Eats提供）

▲Uber Eats上點得到許多金門經典百年名店美食。

Uber Eats外送服務即日起正式於金門上線，不僅網羅日前勇奪「台灣飲食產業奧斯卡獎」的「良金牧場」（含總店與貞節牌坊店）、以金門在地酒糟牛著稱的牛肉鍋「圓頭酒糟牛教父全牛火鍋」、金門人從小吃到大的早餐名店「傳記廣東粥」、藏身巷弄的質感小吃「雨川食堂｜金門戰地滋味」、祖傳五代的百年老店「馬家麵線」等道地美食。

還有「可不可熟成紅茶」、「CoCo都可」、「老先覺功夫窯燒鍋」等連鎖排隊名店，讓金門民眾在家就能大啖名店美味；同步上架金門最大生鮮雜貨賣場「家樂福金門店」、頂級超市「Mia C’bon金門太湖店」、全聯、7-11等連鎖超商超市，輕鬆就能選購超過上萬種商品，滿足日常需求。

▲▼Uber Eats上架金門。（圖／Uber Eats提供）

▲即日起加碼祭出限時優惠碼。

歡慶Uber Eats正式進駐金門，即日起全用戶凡輸入優惠碼「金來點餐」可享「下單滿49元打5折」優惠，最高現折150元，每人限用2次；輸入優惠碼「金選美食」則可享「下單滿149元打75折」優惠，最高現折100元，每人限用4次，優惠數量有限、用完為止。

金門地區則加碼至2月28日前完成6筆（含）以上訂單（含美食外送／外帶／生鮮雜貨訂單），就有機會抽中價值高達2025元的Uber Cash點數，一共抽出6位幸運兒。

▲▼foodpanda。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda推1月限定優惠。（示意圖／foodpanda提供）

另，foodpanda1月則推限定優惠，這個月網羅星巴克指定飲品第2杯5折、漢堡王指定套餐75折等超殺好康，還有一系列激省優惠碼，提醒優惠碼須為線上付款才可使用，數量有限、兌完為止。詳細優惠內容請看「foodpanda「1月激省優惠」懶人包！星巴克下殺第2杯5折喝」。

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