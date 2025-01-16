　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鼎泰豐「青菜界祖母綠」比炒飯貴！　內行人曝原因

記者黃翊婷／綜合報導

知名美食品牌鼎泰豐的小籠包，被外媒封為與台積電晶片同樣是象徵台灣的超強軟實力工具。不過，近日鼎泰豐有一道菜的討論度也很高，就是炒豆苗，售價為440元，比炒飯還要貴，因而被網友稱為「青菜界祖母綠」。內行網友指出，鼎泰豐有專門負責洗菜、挑菜的人員，價格自然會貴一些。

▲鼎泰豐。（圖／記者黃士原攝）

▲鼎泰豐的小籠包是許多觀光客來台必吃的美食。（資料照／記者黃士原攝）

有網友在Threads上發文稱讚鼎泰豐的炒豆苗很好吃，而且看了價格才發現，炒豆苗是菜單中最貴的青菜，於是幽默稱呼這道菜為「青菜界祖母綠」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鼎泰豐炒豆苗。（圖／翻攝自鼎泰豐網站）

▼▲鼎泰豐的炒豆苗是季節性商品。下圖為鼎泰豐盤菜的價格。（圖／翻攝自鼎泰豐網站）

鼎泰豐炒豆苗。（圖／翻攝自鼎泰豐網站）

而實際查閱鼎泰豐的菜單，炒豆苗為季節性商品，標榜「嚴選豆苗最鮮嫩的部位，經師傅巧手熱炒及調味，讓豆苗的清甜更加突出」，售價為440元，比炒高麗菜、菠菜、山蘇還要貴（250元至390元），售價甚至比炒飯高。

其實，相關討論在去年6月間就有人提出，該名網友聲稱，除了炒豆苗之外，還有更貴的豆苗蝦仁（650元），會在鼎泰豐點這道菜的絕對是真正的有錢人，雖然價格超貴，但真的很好吃，堪稱是鼎泰豐最讚的一道菜。

當時就有內行網友指出，鼎泰豐有專門負責洗菜、挑菜的人員，保證品質，價格自然會貴一些。還有網友在家嘗試重現鼎泰豐炒豆苗，光是自己手工挑嫩葉就花了30分鐘，吃起來的口感真的差非常多。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
獨／台鋼勞資「失誤」不斷！球員陸續提告
冷氣團再凍2天「最冷探8度」　年前大掃除最佳時機出爐
利菁脫口「謝金燕兒子生父真實身分」！　下秒急道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鼎泰豐「青菜界祖母綠」比炒飯貴！　內行人曝原因

詩人李魁賢過世　享壽87歲

快訊／今最冷清晨7.8℃　吹10級強風

快訊／一夜4震！　最大規模4.2、震度3級

快訊／03:02台灣東南部海域規模4.2「極淺層地震」　最大震度3級

健保財務拉警報　 學者專家：投入醫療保健的資源應視情況擴張

春節禮金來了！最高可拿1萬2000　全台申請資格、領取時間一次看

台電2000億撥補若遭刪　經部次長：只剩漲價、舉債兩種方式

快訊／8縣市低溫特報！　急凍跌破10度

快訊／20:50宜蘭縣蘇澳鎮規模3.9「極淺層地震」　最大震度3級

萌妹大哭被玩具鴨錄音模仿　重播哭聲還扭脖...嘲諷破表

全台最大 #寶可夢 卡偽造廠被抄！ 業者狠撈4千萬侵權市值 #3億

濃霧追撞視角曝！西濱20車車禍　網批：開這麼快，缺乏危機意識

《單身即地獄4》男嘉賓撞臉張翰　「帥到能消氣」..圭賢：不到那種程度吧

赴泰工作被騙到緬甸詐騙園區！　火舞表演者脫困返台曝恐怖經歷

醫生自剪輸精管DIY結紮　手術直呼「感覺真的很奇怪」

3歲女兒在父母婚禮暖心留言　「我們非常愛你」新郎秒噴淚

8縣市低溫特報！2地非常寒冷　要凍到明晚

被黃國昌批協商現場講廢話　柯建銘路過嗆：鬼扯什麼！

#泰國 僧侶念經遇大象闖進寺廟...嚇壞躲角落

鼎泰豐「青菜界祖母綠」比炒飯貴！　內行人曝原因

詩人李魁賢過世　享壽87歲

快訊／今最冷清晨7.8℃　吹10級強風

快訊／一夜4震！　最大規模4.2、震度3級

快訊／03:02台灣東南部海域規模4.2「極淺層地震」　最大震度3級

健保財務拉警報　 學者專家：投入醫療保健的資源應視情況擴張

春節禮金來了！最高可拿1萬2000　全台申請資格、領取時間一次看

台電2000億撥補若遭刪　經部次長：只剩漲價、舉債兩種方式

快訊／8縣市低溫特報！　急凍跌破10度

快訊／20:50宜蘭縣蘇澳鎮規模3.9「極淺層地震」　最大震度3級

鼎泰豐「青菜界祖母綠」比炒飯貴！　內行人曝原因

網紅「4女侍富尪」爆拍激戰片　脫口極端宣言：做了斷

知名貴婦「肉償高利貸」1次1000萬！　土豪偷拍多視角片

16款蛇年限定精品跟買無懸念　Chloé金蛇手環包、Gucci老花棒球帽2萬有找

詩人李魁賢過世　享壽87歲

從對話中尋找契機　2025年兩岸關係新探索

梁育誌「性侵殺害」馬國女大生　自稱紓解車貸壓力：想試刺激的

快訊／今最冷清晨7.8℃　吹10級強風

「通膨放緩」美股狂飆703點！　台積電ADR漲2.66％

快訊／一夜4震！　最大規模4.2、震度3級

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

生活熱門新聞

一堆人不知！機車「加裝1物」1800元直接飛了

青少女梅毒10年來暴增！疾管署分析3原因

女優石川澪沒收盜版網站　MissAV反擊了

色情網站「Miss AV」被消滅！反盜女優證實了

黃仁勳可能逛逢甲夜市、一中街　攤商嗨翻

快訊／8縣市低溫特報！急凍跌破10度

春節禮金最高可領1.2萬！發放對象、時間一次看

去完日本「回台灣見3差異」狂搖頭！

冷氣團再凍2天「最冷探8度」　年前大掃除最佳時機出爐

買2000元刮刮樂　請GPT選號碼「爽中3萬元」

即／台中戶外婚禮始祖「心之芳庭」3/31熄燈

好市多「免會員」購物方式曝光！　一年一次請把握

2025旅遊補助來了！完成「出國登錄」最高領5000元

外派柬埔寨1個月「吐黑血」！老闆拒治療　喪命只給8萬

更多熱門

相關新聞

帶日本人吃鼎泰豐！她大讚1服務

帶日本人吃鼎泰豐！她大讚1服務

「發高薪就是有那個價值！」財經網美胡采蘋在臉書上發文透露，之前請日本的朋友到鼎泰豐吃飯，就有個服務生改以日文來介紹菜色，讓她覺得台灣人就是「臥虎藏龍」。貼文曝光後，也掀起網友討論。

民眾爆吃鼎泰豐嘔吐腹瀉！衛生局揪2衛生缺失

民眾爆吃鼎泰豐嘔吐腹瀉！衛生局揪2衛生缺失

民眾控訴吃完鼎泰豐後感染諾羅病毒

民眾控訴吃完鼎泰豐後感染諾羅病毒

鼎泰豐開缺「洗碗人員45K」　一票讚：打趴科技業

鼎泰豐開缺「洗碗人員45K」　一票讚：打趴科技業

開箱紐約鼎泰豐！正常食量「3人花7千台幣」

開箱紐約鼎泰豐！正常食量「3人花7千台幣」

關鍵字：

鼎泰豐豆苗

讀者迴響

熱門新聞

利菁脫口「謝金燕兒子生父真實身份」

56萬YTR阿倫雙胞胎女兒「隔12天相繼離世」

一堆人不知！機車「加裝1物」1800元直接飛了

青少女梅毒10年來暴增！疾管署分析3原因

文佳煐甜吻崔顯旭照片流出

防盜版被MissAV反擊　石川澪起床氣炸：超虧

阿部瑪利亞：邰哥不是我朋友！　被消失《木曜4》內幕全說了

女優石川澪沒收盜版網站　MissAV反擊了

即／台中沙鹿雜貨店深夜大火　一樓全面燃燒

獨／退休警官霸車位3年　賓士停刑事局照片曝

色情網站「Miss AV」被消滅！反盜女優證實了

李怡貞酸奈奈子「一看就綠茶」

利菁脫口爆謝金燕兒子生父

黃仁勳可能逛逢甲夜市、一中街　攤商嗨翻

天冷穿寬鬆長袖！台南男遭車床捲入窒息亡

更多

最夯影音

更多

萌妹大哭被玩具鴨錄音模仿　重播哭聲還扭脖...嘲諷破表

全台最大 #寶可夢 卡偽造廠被抄！ 業者狠撈4千萬侵權市值 #3億

濃霧追撞視角曝！西濱20車車禍　網批：開這麼快，缺乏危機意識

《單身即地獄4》男嘉賓撞臉張翰　「帥到能消氣」..圭賢：不到那種程度吧

赴泰工作被騙到緬甸詐騙園區！　火舞表演者脫困返台曝恐怖經歷

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面