鼎泰豐「青菜界祖母綠」比炒飯貴！　內行人曝原因

記者黃翊婷／綜合報導

知名美食品牌鼎泰豐的小籠包，被外媒封為與台積電晶片同樣是象徵台灣的超強軟實力工具。不過，近日鼎泰豐有一道菜的討論度也很高，就是炒豆苗，售價為440元，比炒飯還要貴，因而被網友稱為「青菜界祖母綠」。內行網友指出，鼎泰豐有專門負責洗菜、挑菜的人員，價格自然會貴一些。

▲鼎泰豐的小籠包是許多觀光客來台必吃的美食。（資料照／記者黃士原攝）

有網友在Threads上發文稱讚鼎泰豐的炒豆苗很好吃，而且看了價格才發現，炒豆苗是菜單中最貴的青菜，於是幽默稱呼這道菜為「青菜界祖母綠」。

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▼▲鼎泰豐的炒豆苗是季節性商品。下圖為鼎泰豐盤菜的價格。（圖／翻攝自鼎泰豐網站）

而實際查閱鼎泰豐的菜單，炒豆苗為季節性商品，標榜「嚴選豆苗最鮮嫩的部位，經師傅巧手熱炒及調味，讓豆苗的清甜更加突出」，售價為440元，比炒高麗菜、菠菜、山蘇還要貴（250元至390元），售價甚至比炒飯高。

其實，相關討論在去年6月間就有人提出，該名網友聲稱，除了炒豆苗之外，還有更貴的豆苗蝦仁（650元），會在鼎泰豐點這道菜的絕對是真正的有錢人，雖然價格超貴，但真的很好吃，堪稱是鼎泰豐最讚的一道菜。

當時就有內行網友指出，鼎泰豐有專門負責洗菜、挑菜的人員，保證品質，價格自然會貴一些。還有網友在家嘗試重現鼎泰豐炒豆苗，光是自己手工挑嫩葉就花了30分鐘，吃起來的口感真的差非常多。