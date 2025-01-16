春節禮金來了！最高可拿1萬2000　全台申請資格、領取時間一次看

▲春節將至，各縣市陸續發放敬老禮金、慰問金。（圖／記者劉維榛攝）

記者柯沛辰／綜合報導

春節將至，各縣市都有準備春節敬老禮金、慰問金，讓長輩及弱勢都能過個好年。但由於各縣市發放條件、對象各有不同，因此《ETtoday東森新媒體》特別統整相關資訊，供讀者參考。

【台北市】

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發放對象：低收入戶、社會局安置身分不明個案。

發放金額：低收入戶代表人2000元，低收入戶家庭成員每人1000元，每戶發放總額最高1萬元。至於身分不明安置者，每人1500元。

發放時間與方式：節日前5天內，直接匯入低收入戶指定帳戶。

詳請可參考北市社會局資訊

【新北市】萬里區

發放對象：設籍萬里區連續5年以上之年滿65歲長者、年滿55歲原住民長者、領有身心障礙證明文件之身障者。

發放金額：長者2500元；輕度身障者1000元；中度以上身障者2000元。

發放時間與方式：113年12月4日起至114年3月3日，持申請人身分證、印章、戶籍謄本，以及郵局、金山地區農會、萬里區漁會等其中一款存摺，至萬里區公所社會人文課申請。

詳請可參考萬里區公所資訊

【基隆市】

發放對象：民國90年11月30日前設籍且實際繼續居住之年滿65歲長者、年滿55歲原住民長者。若領有敬老津貼、低收入戶補助、身障者生活補助、老農津貼、政府收容安置者、因案服刑在執行中者，則無法申請。

發放金額：每人至少3000元起跳，符合特殊條件則最多可領1萬2000元。

發放時間與方式：區公所進行資格篩刪後，將通知符合資格者，屆時再提供郵局帳號資料。

詳請可參考基隆市社會處資訊

【桃園市】

發放對象：設籍桃園市並實際居住滿6個月以上之年滿65歲長者、年滿55歲原住民長者。

發放金額：每人2500元。

發放時間與方式：持申請書、印章、身分證影本、郵局或農會存摺影本，至戶籍所在地各區公所社會課申請。（若已申請過老年市民三節禮金，只要戶籍或郵局、農會帳戶未異動，不需重新提出申請。）

詳請可參考桃園市社會局資訊

【新竹市】

尚未公告相關資訊。

【新竹縣】

發放對象：設籍並實際居住之列冊低收入戶。

發放金額：每人2000元。

發放時間與方式：今年1月20日發放。

詳請可參考新竹縣社會處資訊

【苗栗縣】

發放對象：113年1月1日前設籍之年滿65歲長者、年滿55歲原住民長者。

發放金額：每人1000元。

發放時間與方式：收到通知單後，請填寫匯款同意書，並提供本人有效之金融帳戶存摺封面影本，後續由公所以「匯款」方式撥入受領人本人帳戶。

詳請可參考苗栗市公所臉書資訊

【台中市】

發放對象：設籍並實際居住之列冊低收入戶。

發放金額：每人2500元。

發放時間與方式：年節前7天直接匯入帳戶。

詳請可參考台中市府社會局資訊

【彰化市】

發放對象：設籍6年以上之年滿70歲長者。

發放金額：每人6000元、長壽麵線一份。

發放時間與方式：可選擇匯款或前往里辦公處或各里指定地點領取。

詳請可參考彰化市公所資訊

【南投縣】

發放對象：設籍並列冊低收入戶、中低收入戶，並安置社會福利機構者。

發放金額：每人1000元。

發放時間與方式：1月20日起陸續匯款至帳戶。

詳請可參考南投縣社會局資訊

【雲林縣】

尚未公告相關資訊。

【嘉義市】

尚未公告相關資訊。

【嘉義縣】

尚未公告相關資訊。

【台南市】

發放對象：中低收入戶，且未接受政府收容安置者。

發放金額：每人500元。

發放時間與方式：由區公所逕撥入各戶郵政（農會）帳戶內。

詳請可參考台南縣社會局資訊

【高雄市】

發放對象：設籍並實際居住之第一、二、三、四類低收入戶。

發放金額：單身每戶2000元，有眷每戶3000元；符合第三類者每戶2313元。

發放時間與方式：當月10日發放，遇假日則提前於工作日發放。

詳請可參考高雄市社會局資訊

【高雄市】桃源區

發放對象：設籍滿1年之55歲以上長者。

發放金額：55至69歲每人2000元；70至79歲每人3000元；80至89歲，每人5000元；90歲以上，每人1萬元。

發放時間與方式：113年01月26日至4月25日止，為期3個月，113年01月26日活動當日未領取者，可攜身分證、印章至桃源區公所社會福利館領取。（本人因故無法親自領取者，得委託他人代領，受委託人應備齊雙方身分證及印章領取。）

詳請可參考高雄市桃源區公所臉書

【屏東縣】

尚未公告相關資訊。

【宜蘭縣】

發放對象：列冊低收入戶。

發放金額：每戶1000元。

發放時間與方式：各鄉鎮市公所直接匯入帳戶。

詳請可參考宜蘭縣府資訊

【花蓮縣】

發放對象：列冊低收入戶，且未經收容於機構者。

發放金額：低收入戶一款每戶1000元，低收入戶二、三款每戶800元

發放時間與方式：於節日前3個工作日發放。

詳請可參考花蓮縣府資訊

【台東縣】

尚未公告相關資訊。

【澎湖縣】

發放對象：設籍滿3年之身心障礙者、年滿65歲長者。

發放金額：每人5000元。

發放時間與方式：申請人或代理人持身心障礙證明正反面影本、金融機構帳戶封面影本及領據到社會處提出申請，1月15日起發放。

詳請可參考澎湖縣社會處資訊

【金門縣】

發放對象：在民國81年11月7日前年滿16歲，曾設籍累積滿10年，目前年滿55歲、未滿65歲，仍設籍金門縣居民。

發放金額：每人1萬2000元。

發放時間與方式：節日前2週申請，直接匯款至帳戶。

詳請可參考金門縣府資訊

【連江縣】

發放對象：設籍之列冊身心障礙者、年滿65歲長者。

發放金額：65歲以上長者每人1000元；列冊身心障礙者每人2000元。符合雙重身分者擇優辦理，不重複領取。

發放時間與方式：春節前一個月內辦理，直接匯入指定帳戶。

詳請可參考連江縣府資訊