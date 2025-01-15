作家涉精舍命案…詭吐1句話遭羈押！前學員揭真面目：我不相信

▲台北市大安區一間私人精舍去年發生命案。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

台北市大安區一間精舍去年7月發生命案，52歲蔡姓女信徒疑似被毆打致死，涉案的吳姓女住持、姜姓女信徒及李姓男信徒3人遭到羈押。檢警持續追查發現，知名佛學作家王薀也涉入其中，前往住家搜索，詢問當時是否在場，結果王薀吐了一句話，被認為涉嫌重大，同樣遭羈押禁見。

據了解，警方去年7月24日獲報，趕到大安區四維路上的一間私人精舍，發現死者已經失去生命跡象，而且身上多處瘀傷，法醫解剖研判是橫紋肌溶解症，加上死者戶頭存款被盜領一空，因此判定為他殺。

警方調閱監視器發現，當天吳姓女住持、姜姓女信徒、李姓男信徒以及死者蔡姓女子，在精舍附近的茶館用餐，豈料蔡女突然昏迷倒地，被3人用塑膠袋、膠帶綑綁固定後，抬上推車載回精舍後死亡。由於3人說法不一，檢方認定嫌疑重大，裁定羈押禁見。

進一步追查更發現，知名佛學作家王薀疑為幕後藏鏡人，日前前往住家拘提，詢問當天是否在場時，王薀回答：「一般信徒在我就會在，但那天我忘記在不在現場」，被認為涉嫌重大，訊後遭羈押禁見。

據了解，王薀本名王江鎮，是該精舍主持人，出版多本佛學著作，自稱暢銷作家、開班授課數十年，但名下沒有任何房產，就連手機也不是他的。作風更是神秘，從來沒有露面過。昔日學員告訴《TVBS》，「他是一個非常慈悲，然後有耐心的老師，他幫助了我人生當中很多很多困境，所以我不相信他會做這些事情」。

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