快訊／3地非常寒冷！低溫特報擴大　8縣市跌破10度

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署今（15日）下午4時29分針對8縣市發布低溫特報，因今至17日大陸冷氣團影響，北部、東北部氣偏冷，其他地區早晚亦冷；今日下午至明（16日）晚苗栗縣、新北市及宜蘭縣局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。

根據氣象署資料，目前低溫特報發布範圍包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣等8縣市，預計影響時間將持續到16日晚上7時。



低溫橙色燈號2（平地低溫10度以下且連續24小時12度以下）：

新北市、苗栗縣、宜蘭縣



低溫黃色燈號（平地低溫10度以下）：

基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、金門縣

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▲氣象署低溫特報地圖。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，晚上各地溫度進一步下降，台南以北及宜蘭低溫11至14度，其他地區約15、16度，馬祖10至12度。

明日持續受大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；清晨仍有部分南方殘存雲系影響，西半部山區有零星短暫雨，白天由濕冷漸轉為乾冷。

明日溫度預測，北部及東北部10至17度，中部11至21度，南部13至23度，花東15至19度；澎湖13至16度，金門10至15度，馬祖8至10度。



資料來源：氣象署