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社會 社會焦點 保障人權

台1線轎車鏟斷電桿壓車頂！8人合力抬起救出駕駛　3男疑打鬧釀禍

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣台1線造橋鄉談文火車站前路段，今（15日）凌晨4點多發生轎車自撞中央分隔島事故，巨大撞擊力道將電桿鏟斷後，壓住轎車車頂，李姓駕駛一度受困，路過熱心民眾協助抬起電桿，才將李姓男子救出，3人所幸輕傷就醫無大礙。雖然沒有酒駕問題，但警方不排除車內打鬧致車輛失控自撞，肇事原因仍有待釐清。

▲台1線苗栗造橋段發生轎車自撞電桿事故，電桿基座粉碎，桿體一度壓住駕駛，車內3人脫困、幸運受輕傷送醫。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲台1線苗栗造橋段發生轎車自撞電桿事故，電桿基座粉碎，桿體一度壓住駕駛，車內3人脫困、幸運受輕傷送醫。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

警方調查，今天凌晨4時40分許接獲報案，指台1線南下106公里、談文火車站前路段，發生轎車自撞中央分隔島事故，駕駛被斷裂電桿壓住無法動彈。警方和救護人車抵達時，幸好有熱心的路過和居民，約有7~8人合力抬起電桿後，協助滿臉鮮血的李姓駕駛（20歲）救出先放在車頂等待救援。

▲台1線苗栗造橋段發生轎車自撞電桿事故，電桿基座粉碎，桿體一度壓住駕駛，車內3人脫困、幸運受輕傷送醫。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲台1線苗栗造橋段發生轎車自撞電桿事故，電桿基座粉碎，桿體一度壓住駕駛，車內3人脫困、幸運受輕傷送醫。（圖／記者楊永盛翻攝）

救護人員將李男和副駕駛李男（20歲、表弟）和後座乘客廖姓少年（17歲）送醫，李姓駕駛頭部和腳撕裂傷，副駕駛和乘客皆為擦挫輕傷；他們表示，由頭份市出發欲返回後龍住家，未料發生事故。李男酒測值為0，由於撞擊力道強大，電桿基座也被撞到粉碎。

▲台1線苗栗造橋段發生轎車自撞電桿事故，電桿基座粉碎，桿體一度壓住駕駛，車內3人脫困、幸運受輕傷送醫。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲台1線苗栗造橋段發生轎車自撞電桿事故，電桿基座粉碎，桿體一度壓住駕駛，車內3人脫困、幸運受輕傷送醫。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方調查，事故發生前，表兄弟疑似在車內有打鬧、拉扯行為，可能因此引發轎車失控衝撞電桿，但警方仍需釐清案情。另外，電桿斷裂傾倒時，有2輛機車閃避不及滑倒，自己爬起後才離去；事故雖未造成停電，但配合台電公司處置，事故現場直到7時許才排除現場。

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