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裁定續押「乾哥乾妹」　死者父母鬆一口氣：未成年不是輕縱的理由

▲▼乾哥乾妹「裁定續押」　死者父母鬆一口氣：未成年不是輕縱的理由。（圖／記者陳以昇翻攝） 

▲楊姓被害家屬透過新北市議員石一佑代為發聲。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、鄒鎮宇／新北報導

新北市國中少年遭割頸案，郭姓乾哥一審被判有期徒刑9年、林姓乾妹則被判8年，兩人不滿判決過重而上訴。高院合議庭昨裁定郭姓乾哥、林姓乾妹續押，讓被害者家屬坦言鬆了一口氣，希望可以推動改革，讓加害人付出應有的代價，並檢討少年司法的制度缺失，避免類似的悲劇再次上演。

楊姓被害家屬透過新北市議員石一佑代為發聲表示，孩子離開他們後，每一天都是無比的煎熬，彷彿心被撕裂，永遠無法填補，甚至看到涉嫌殺害的他們孩子的兩名少年能夠交保時，他們的心情更是焦慮悲痛，眼淚忍不住一直流。

被害家屬表示，13日得知高院合議庭最終裁定，准許繼續羈押這兩名少年。對此，他們感到鬆了一口氣，也由衷感謝法官在審酌案情嚴重性與社會安全後，做出這樣的決定。他們相信，唯有持續羈押，才能避免社會大眾再次受到衝擊，也讓他們在漫長的司法程序中，獲得一絲安慰與安全感。

被害家屬深切的期望，是讓社會永遠記住孩子那短暫卻耀眼的生命。他們也希望，藉由這次事件推動改革，讓加害人付出應有的代價，同時落實家庭教育責任、加強校園對高風險學生的管理、並檢討少年司法的制度缺失，避免類似的悲劇再次上演，讓更多無辜的孩子免於傷害。

楊姓父母表示，他們要求司法落實刑罰規定，「先付出應有的代價，再來談悔改」，絕不能僅以「未成年」為由而輕縱。他們也嘗試透過修復式司法，了解那兩位少年是否真切認識到犯罪行為的嚴重後果，「為了讓我們孩子的犧牲有意義，我們勇敢地走上街頭，呼籲司法體系與整個社會正視被害人的權益」。

▲▼新北國中少年割頸案被害人父母，楊爸爸楊媽媽。（圖／記者吳銘峯攝）

▲新北國中少年割頸案被害人父母，楊爸爸及楊媽媽。（圖／記者吳銘峯攝）

楊姓父母說，兩名少年2024年12月5日高院首度開庭時，曾否認殺人犯意，至今尚未表達真誠的悔意，也未與他們進行任何形式的溝通或道歉。雖然現階段法院已決定延長羈押，但他們還是擔心乾哥、乾妹是否有真心悔改，對社會安全及他們的身心都構成潛在威脅。

楊姓父母表示，已向法院聲請了修復式司法程序，希望能藉此了解加害者行兇的動機，以及兇手是否真正理解自己行為的嚴重性。他們也希望法官能儘速安排心理衡鑑，以評估這起事件對他們家庭以及社會造成的長期影響。

被害家屬表示，他們深知司法程序需要時間，但還是懇求法官能夠加快審理速度，儘早讓真相水落石出。同時，他們也呼籲所有關心此案的人們，與他們一同監督司法程序，為他們的孩子，也為所有曾經或可能遭受暴力侵害的孩子們，爭取一個更安全、更公正的未來，「我們的孩子，爸爸媽媽永遠愛你，永遠想念你。我們會帶著你的愛，勇敢地走下去」。

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