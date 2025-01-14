新北提升疏解交通流暢性　新莊中正路口增設左轉附加車道

▲新莊區中正路與民安路口標線及分隔島改造，增設偏心左轉附加車道。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為提升新莊中正路人車通行安全及效率，新北市交通局重新檢視沿線車道配置，並擇定明中街、民安路、新泰路及富國路口規劃偏心左轉附加車道，同時增設實體行人庇護島、退縮路口行穿線、設置綠底行穿線及行人早開及專用時相，減少人車交織，路口疏解效率提升約30%。

交通局專門委員林昭賢表示，新莊中正路為銜接三重與桃園龜山的主要路徑，沿線支線道亦可往返五股、林口、 泰山、板橋、樹林等地區，惟受限於既有路幅不足，只能配置2個車道，往往因為內側左轉車輛停等而只剩下1車道可通行，導致車流交織問題及影響直行車紓解效率。

▲新莊區中正路與民安路口捷運丹鳳站出口增設實體庇護島。

林昭賢說，透過與新北養工處合作調整中央分隔島，調整標線增加1個左轉偏心附加車道後，2個直行車道就不會受左轉車輛停等影響通行，直行車也不會駛入左轉車道，減少變換車道、發生擦撞事故的風險。

林昭賢並指出，此次路口改善同時也檢討行人通行環境，增設實體行人庇護島、退縮路口行穿線、設置綠底行穿線及行人早開及專用時相，規範轉彎車輛行駛動線，避免車輛切西瓜式轉彎，加上行人號誌提前亮起，可降低人車交織的風險。

交通局表示，新北市永續提升人行安全計畫中易肇事路口共109處，迄至去年底已全數完成改善，未來仍將持續進行路口行人環境改造，並增設偏心左轉車道，提供駕駛人更安全順暢的用路環境，也呼籲駕駛人行車注意路況，並遵守標誌、標線及號誌行駛，共同維護行的安全。

▲新莊區中正路與新泰路口增設行人專用時相。