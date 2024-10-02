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快訊／精舍推車運屍！女住持＋信徒3人羈押　雙手上銬狼狽走上囚車

▲▼恐怖精舍「推車運屍700m」　住持+信眾3人遭羈押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

▲台北市精舍命案，住持及男女信眾共3人遭羈押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、趙蔡州／台北報導

凱米颱風7月侵台期間，台北市一間精舍有信眾不明原因死亡，北檢追查後鎖定吳姓女住持與信眾李男、姜女3人涉嫌殺人，1日複訊後依殺人等罪嫌，向法院聲請羈押禁見，北院1日晚間裁定3人羈押禁見。

吳姓女住持與信眾李男、姜女3人2日凌晨0時許雙手上銬，在檢警的戒護下快步走上囚車，移送台北看守所執行羈押程序。

▲▼恐怖精舍「推車運屍700m」　住持+信眾3人遭羈押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

▲女住持及男女信眾在檢警的戒護下走上囚車。（圖／記者劉昌松攝）

凱米颱風7月間挾帶狂風暴雨襲台3天，台北市大安警分局7月24日接獲民眾報案，指稱位於四維路上的一間精舍有人倒地，趕到時發現52歲蔡女倒臥在地上，頭臉有多處瘀青已明顯死亡，現場疑似已經遭人清理過，報案的吳姓女住持聲稱不知死者為何身亡。

警方一方面報請檢察官相驗，一方面調閱監視器畫面，發現死者是在風雨中，被人抬上平板推車，疑似以塑膠袋及膠帶捆綁固定後，從精舍附近的1間餐飲店送回精舍，但幫忙推送的李男、姜女辯稱，當時死者活得好好的，只是不想自己走路，吳女等人的說詞亦讓人感到匪夷所思。

檢察官會同法醫相驗解剖後，確認死者身體多處瘀青，疑遭外力致死，而死者的存款雖僅數十萬元，卻剛好就在事發前被分次提領一空，因此懷疑全案涉及故意殺人重罪，指揮警方拘提吳女、李男、姜女等3人到案詢問，1日複訊後依殺人等罪嫌，向法院聲請羈押禁見。

 

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