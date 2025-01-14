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「謎樣球體」又來了！彈珠大小沖上岸　9處雪梨海灘緊急關閉

▲▼「神秘球體」又現蹤雪梨海灘！彈珠大小灰白色　9處海灘緊急關閉。（圖／翻攝北海灘市議會）

▲時隔幾個月，雪梨海灘又出現謎樣球體。（圖／翻攝北海灘議會）

記者吳美依／綜合報導

澳洲雪梨海灘去年10月出現數千顆「神秘黑球」，迫使當局緊急關閉海灘，警告民眾切勿接觸或靠近。時隔3個月，類似事件竟又重演，這一次「彈珠尺寸」的灰白球體被沖上岸，相關單位也緊急展開因應措施。

雪梨北海灘（Northern Beaches）議會14日宣布，由於發現灰白色不明球體被沖上岸，9處海灘被緊急關閉、清理與調查，包括知名的曼利（Manly）和迪瓦艾（Dee Why） 海灘。

議會正與新南威爾斯州政府、該州環境保護局（EPA）合作，蒐集球體並且進行檢測，同時預防性檢查當地其他海灘，呼籲任何發現球體的人，都應該立刻通報當局。

《衛報》報導，北海灘市長海因斯（Sue Heins）表示，最新出現的球體「可能是任何東西」，「我們目前還不知道這是什麼，令人更加擔心。顯然有什麼東西正在洩漏或滴落……漂浮在外，隨波逐流。」

MicrosoftTeams-video.mp4

Beach clean up of debris is continuing this afternoon. Stay tuned for beach status update tomorrow morning.

Northern Beaches Council 發佈於 2025年1月13日 星期一

去年10月，雪梨海邊陸續出現2000多顆「神秘黑球」，當局擔心可能帶有劇毒，緊急關閉知名渡假與衝浪勝地「邦迪海灘」（Bondi Beach）等8處海灘，展開大規模清理行動，並且警告民眾切勿接觸或靠近。

BBC報導，儘管一開始被廣泛報導為「焦油球」（tar balls），但稍後檢測發現，「神秘黑球」含有食用油、皂垢、降血壓藥物、殺蟲劑、頭髮、冰毒、動物用藥等各式各樣的成分。科學家解釋，這更像是油脂塊（fatberg），包括脂肪、油和塊狀油脂，通常在下水道、汙水系統中形成。

不過，雪梨水公司（Sydney Water）表示，該市水利系統沒有任何已知問題。當局始終搞不清楚這些物質的確切來源，讓一些人對於當地海灘的安全表達擔憂。

數千顆「神秘黑球」沖上雪梨海灘　當局緊急關閉：千萬別碰！
雪梨海灘「神秘黑球」化驗結果出爐！　來源依舊成謎

 
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