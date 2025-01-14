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史上最小新冠重症！未滿6個月嬰「雙腳腫、呼吸急促」進加護

▲▼ 疾管署例行記者會會公布饗饗案 個案的「初步檢驗報告」。（圖／記者呂佳賢攝）

▲疾管署防疫醫師林詠青說明新冠重症個案病況。（圖／記者呂佳賢攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內出現史上最小新冠重症！疾管署防疫醫師林詠青表示，個案是一名未滿6個月早產女嬰，1月上旬發病，但症狀不典型，先是雙腳腫脹，到急診就醫又發現發燒、呼吸急促，新冠快篩檢驗陽性，收住加護病房，目前女嬰已經住院約1周，觀察治療中。

疾管署說明，國內上周（7日至13日）新增10例新冠併發重症本土病例，較前一周（去年12月31日至今年1月6日）15例下降，自去年9月1日起截至今年1月13日，新冠併發重症本土病例累計446例，其中96例死亡，均以65歲以上長者及具慢性病史者為多，其中自10月1日起通報之確定及死亡病例未接種JN.1疫苗者均達98%以上。

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新冠JN.1疫苗截至1月13日已累計接種186.5萬人次，為去年同期（95萬人次）約2倍；另因接種疫苗後約需2周後才會產生保護力，且依研究顯示接種新冠JN.1疫苗預防重症住院的保護效益可達60%，目前國內提供之JN.1疫苗計有Moderna及Novavax兩種不同製程的疫苗，均安全有效。

疾管署提醒，國際疫情部分，北半球流感自去年12月以來活動度迅速上升，其中往來頻繁國家中日本及韓國驟升，活動度持續上升；中國北/南方、香港、歐洲及北美洲國家升幅亦嚴峻，趨勢則與往年相符。

全球新冠病毒陽性率近期下降，東南亞及非洲區上升，東地中海區上下波動，其他地區則呈持平或下降，鄰近國家日本及泰國病例數呈上升趨勢，全球新冠變異株以XEC及KP.3.1.1為主要流行變異株。

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