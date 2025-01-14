　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

涉協助潛逃者？港民研所主席鐘庭耀遭查　港警澄清無關民調

▲▼香港國安法,港版國安法,港區國安法。（圖／路透）

▲「香港民意研究所」主席及行政總裁鐘庭耀疑涉嫌協助潛逃者遭調查。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

香港特區政府官網昨晚13日發佈新聞公報稱，香港警務處國家安全處（國安處）13日根據法庭手令，突擊搜查位於港島區的一個住宅及一個商業大廈單位。根據港媒報導，被搜查地點是「香港民意研究所」主席及行政總裁鐘庭耀的住所和辦公室，主要調查鐘庭耀是否協助潛逃者，與「香港民意研究所」所做的民調無關。

新聞公報於昨晚23時47分發布，公報內容指出，調查相信，有人懷疑利用自己的機構協助一名已竄逃外地的被通緝人士，繼續從事危害國家安全行為。

公報內容稱，行動中，國安處人員檢取一批證物，包括電腦、平板裝置、手提電話及銀行文件等，亦邀請受查機構的一名董事及兩名職員到警署協助調查。「案件調查仍在進行中，暫時沒有人被捕。」

港媒《星島網》報導，香港警務處國安處13日根據法庭手令，突擊搜查「香港民意研究所」主席及行政總裁鐘庭耀的住所及「香港民意研究所」辦公室。據悉，早前國安處通緝6名潛逃海外嫌犯，其中包括涉觸犯香港國安法第21條、29條的「香港民意研究所」前副行政總裁鐘劍華，而鐘庭耀則為鐘劍華在香港的重點聯繫人。

行動中，警方在位於黃竹坑的「香港民意研究所」辦公室全日搜證，帶走大量文件，以追查鐘庭耀與鐘劍華的聯繫，並釐清鐘庭耀及香港民意研究所是否向鐘劍華提供資金，及查找勾結外國勢力證據。

《橙新聞》稱，對於警方國安處13日帶走鐘庭耀協助調查，香港特區政府保安局局長鄧炳強和撲滅罪行委員會委員嚴玉麟13日下午在委員會會議結束後會見港媒。

鄧炳強表示，帶走鐘庭耀是調查是否協助潛逃者，與「香港民意研究所」所做的民調無關，目前鐘庭耀沒有被捕，但由於案件仍在調查。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
27歲火舞表演者被騙到詐騙園區　恐怖過程曝光
尾牙只有「5個麵包」！10年老員工嘆可笑...知情人說話了
史上最小新冠重症！未滿6個月嬰「雙腳腫、發燒」住加護
賴清德擬調整國安人事？林佳龍掌國安會？　府駁：吳釗燮無可取代
粉紅超跑進香「37小時內衝到北港」　他急喊：香燈腳快練腳力
劉鏡清爆料輝達亞洲總部設台北　國發會：地點由輝達宣布
快訊／鄭文燦現身桃園地院！涉收賄500萬3度開庭　力證清白
快訊／饗饗食物中毒案　9人檢驗出爐
彩券行連2天開出！2000萬刮刮樂刮到百萬獎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸男中流感發燒不退勉強上班　2天吞8顆退燒藥「腎臟嚴重受損」

中美曾出現「極少數」危險時刻　陸學者3點分析未來管控關鍵

涉協助潛逃者？港民研所主席鐘庭耀遭查　港警澄清無關民調

五天前還在主持會議！許昌市委書記遭帶走調查　涉嚴重違紀違法

TikTok禁令將生效！　「TikTok難民」大舉搬遷投入小紅書

傳蔡奇被川普點名出席用意？　身為習親信握「大權」卻無威脅性

科技戰烏雲密布　北京市長：支持受制裁企業應對外部打壓

陸上市公司尾牙送大禮！　不降薪不裁員實施「4.5天上班制」　

陸「超猛伴娘團」一上台全是「肌肉棒子」　左看右看都是世界冠軍

北京去年GDP成長5.2％　市長坦言消費不振、外資下降

【嚇死寶寶】點 #仙氣手搖飲 驚見同事把乾冰倒出來喝！？

【婚禮蟑螂】看來攝影師平常沒少練XD

香菇雞湯不要香菇？老闆直接加爆幫你克服 #香菇恐懼症

宋慧喬花3年拍《一代宗師》想跑險被王家衛沒收護照XD

33歲藥頭家中搜出安毒！當場下跪媽媽　母心碎：為什麼講不聽

【泰格與雪兒】到底在哪阿

【愛撒嬌的哈士奇】聽到清潔婆婆來吵著出門　二哈飛機耳+翻肚狂討摸

騎士見阿姨蹲路中撿菜 立馬下車幫忙超暖心

【你沒走調，但她走掉】到前任家樓下深情開唱求複合

【當2個男人帶娃時】兒子被當聖駕起轎出巡XD

陸男中流感發燒不退勉強上班　2天吞8顆退燒藥「腎臟嚴重受損」

中美曾出現「極少數」危險時刻　陸學者3點分析未來管控關鍵

涉協助潛逃者？港民研所主席鐘庭耀遭查　港警澄清無關民調

五天前還在主持會議！許昌市委書記遭帶走調查　涉嚴重違紀違法

TikTok禁令將生效！　「TikTok難民」大舉搬遷投入小紅書

傳蔡奇被川普點名出席用意？　身為習親信握「大權」卻無威脅性

科技戰烏雲密布　北京市長：支持受制裁企業應對外部打壓

陸上市公司尾牙送大禮！　不降薪不裁員實施「4.5天上班制」　

陸「超猛伴娘團」一上台全是「肌肉棒子」　左看右看都是世界冠軍

北京去年GDP成長5.2％　市長坦言消費不振、外資下降

中和車禍熱點又出事！小貨車右轉撞飛機車　騎士多處挫傷送醫

主導投資旭昌「害台肥慘賠3億」　前立院副院長鍾榮吉判刑5年

大鵰變小雞！男染新冠「陰莖萎縮3.8cm」　醫：病毒攻擊GG不可逆

火舞表演者被騙到詐騙園區！曝經過「渡河見荷槍軍人」才驚覺不對

陸男中流感發燒不退勉強上班　2天吞8顆退燒藥「腎臟嚴重受損」

「微風女神」尺寸標籤忘了撕！郭源元0偽裝拜拜 迷糊一面全被拍

八里「遊艇自駕」快速上手！淡水河上乘風破浪　解鎖一日船長成就

海灘吃BBQ穿超辣！鮪魚「三角挖空」中門大開 超兇上圍被看光

史上最小新冠重症！未滿6個月嬰「雙腳腫、呼吸急促」進加護

才剛拿金曲獎　孫盛希突宣布將暫離台灣...原因曝光

北市27歲警鳴笛值勤遭轎車撞飛！事發瞬間曝光

大陸熱門新聞

妻裸死前夫家！他「得知1事」拒付喪葬費被告

吃感冒藥！妹子眼睛突長「樹枝狀物」險失明

陸「超猛伴娘團」一上台全是「肌肉棒子」 左看右看都是世界冠軍

即／日本剛震完！西藏20:58發生規模5.0地震

偷留過世哥哥毛髮　湖北男逼姪驗DNA否則不能繼承遺產

小楊哥要復播了？三隻羊1帳號賣年貨

TikTok禁令將生效！ 「TikTok難民」大舉搬遷投入小紅書

陸「玻璃大王」辦科技大學獲准設立 發豪語比肩美史丹佛大學

智利櫻桃全國產量92％外銷中國 2萬噸「新鮮貨」運抵廣州南沙

廣東乾到破紀錄！居民嘆：快成臘肉了

6旬夫妻先後確診胃癌！ 醫揭「1配菜」肇禍

陸腦麻女孩跛腳賣髮夾　幼時被父母棄

陸上市公司尾牙送大禮！ 不降薪不裁員實施「4.5天上班制」　

喪偶十多年　陸79歲老翁「確診愛滋病」

更多熱門

關鍵字：

鐘庭耀

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國道重大車禍2死

好市多「免會員」購物方式曝光！　一年一次請把握

陳柏霖「穩交女團成員12年」約會難得被拍

《黑暗》胸部是CG！車珠英《元敬》18禁火辣床戰真脫　完美胸型全露

今晚「全台有雨」下最大時間曝　冷氣團又來

鍾佳濱涉及6罪慘了　北檢：他字案調查中

國旅備品沒了「沐浴乳也要自備」？環境部急澄清

搭高鐵待太久「要罰2500元」　自由座最危險

AV女優12小時千人斬　每人只有41秒

9天年假掰了？她崩潰「明年初四就開工」無法接受

鄭淑心想以死謝罪　爆柯竊國賣國

心碎搶救畫面曝！高雄惡火吞噬3歲兒　夫妻崩潰相擁

妻裸死前夫家！他「得知1事」拒付喪葬費被告

男生誇女生「1形容詞」遠勝於漂亮！

三觀超正星座！TOP 1是人間清醒

更多

最夯影音

更多

【嚇死寶寶】點 #仙氣手搖飲 驚見同事把乾冰倒出來喝！？

【婚禮蟑螂】看來攝影師平常沒少練XD

香菇雞湯不要香菇？老闆直接加爆幫你克服 #香菇恐懼症

宋慧喬花3年拍《一代宗師》想跑險被王家衛沒收護照XD

33歲藥頭家中搜出安毒！當場下跪媽媽　母心碎：為什麼講不聽

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面