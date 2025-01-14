涉協助潛逃者？港民研所主席鐘庭耀遭查　港警澄清無關民調

▲「香港民意研究所」主席及行政總裁鐘庭耀疑涉嫌協助潛逃者遭調查。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

香港特區政府官網昨晚13日發佈新聞公報稱，香港警務處國家安全處（國安處）13日根據法庭手令，突擊搜查位於港島區的一個住宅及一個商業大廈單位。根據港媒報導，被搜查地點是「香港民意研究所」主席及行政總裁鐘庭耀的住所和辦公室，主要調查鐘庭耀是否協助潛逃者，與「香港民意研究所」所做的民調無關。

新聞公報於昨晚23時47分發布，公報內容指出，調查相信，有人懷疑利用自己的機構協助一名已竄逃外地的被通緝人士，繼續從事危害國家安全行為。

公報內容稱，行動中，國安處人員檢取一批證物，包括電腦、平板裝置、手提電話及銀行文件等，亦邀請受查機構的一名董事及兩名職員到警署協助調查。「案件調查仍在進行中，暫時沒有人被捕。」

港媒《星島網》報導，香港警務處國安處13日根據法庭手令，突擊搜查「香港民意研究所」主席及行政總裁鐘庭耀的住所及「香港民意研究所」辦公室。據悉，早前國安處通緝6名潛逃海外嫌犯，其中包括涉觸犯香港國安法第21條、29條的「香港民意研究所」前副行政總裁鐘劍華，而鐘庭耀則為鐘劍華在香港的重點聯繫人。

行動中，警方在位於黃竹坑的「香港民意研究所」辦公室全日搜證，帶走大量文件，以追查鐘庭耀與鐘劍華的聯繫，並釐清鐘庭耀及香港民意研究所是否向鐘劍華提供資金，及查找勾結外國勢力證據。

《橙新聞》稱，對於警方國安處13日帶走鐘庭耀協助調查，香港特區政府保安局局長鄧炳強和撲滅罪行委員會委員嚴玉麟13日下午在委員會會議結束後會見港媒。

鄧炳強表示，帶走鐘庭耀是調查是否協助潛逃者，與「香港民意研究所」所做的民調無關，目前鐘庭耀沒有被捕，但由於案件仍在調查。